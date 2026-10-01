Caro carburante a Pizzo le lacrime di un agricoltore raccontano la crisi delle famiglie. Video

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Caro carburante a Pizzo le lacrime di un agricoltore raccontano la crisi delle famiglie

Tensione allo svincolo dell’A2 del Mediterraneo durante la protesta degli agricoltori calabresi. Nel confronto con la polizia emerge la sofferenza di chi teme di non riuscire più a sostenere la propria azienda e i propri figli.

La protesta degli agricoltori a Pizzo ha vissuto una mattinata di forte tensione il 1 ottobre 2026, quando alcuni manifestanti hanno tentato di oltrepassare il cordone delle forze dell’ordine per raggiungere l’A2 del Mediterraneo. La mediazione della polizia ha evitato che il tentativo si trasformasse in un’occupazione dell’autostrada. Al centro della mobilitazione restano il caro carburante, l’aumento dei costi di produzione e le difficoltà economiche denunciate dalle aziende agricole.

A raccontare il peso umano della protesta è soprattutto lo sfogo di un agricoltore che, rivolgendosi agli agenti, parla delle famiglie, dei figli e della paura di non riuscire ad arrivare alla fine del mese. Un intervento segnato dall’emozione, nel quale la richiesta di essere ascoltati si accompagna al riconoscimento del lavoro delle forze dell’ordine.

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Lo sfogo davanti agli agenti e la preoccupazione per i figli

«Non ce la facciamo più». È il messaggio che ritorna nel discorso dell’uomo, tra lacrime, parole interrotte e appelli alla comprensione.

L’agricoltore descrive una difficoltà che, nel suo racconto, supera i confini dell’azienda e arriva dentro casa. Richiama l’immagine di chi, facendo la spesa, prende un prodotto dallo scaffale e poi lo rimette al suo posto perché il bilancio familiare non permette di acquistarlo.

È una testimonianza personale che porta al centro della manifestazione il tema del potere d’acquisto delle famiglie. La preoccupazione riguarda la possibilità di continuare a lavorare, ma anche quella di garantire ai figli le necessità quotidiane.

Nel suo sfogo emerge inoltre un forte senso di abbandono da parte della politica e delle istituzioni. Le critiche alle associazioni di categoria esprimono la sfiducia del manifestante verso chi dovrebbe rappresentare le esigenze delle imprese agricole.

Il dialogo con la polizia durante la protesta

Pur nell’esasperazione, l’uomo riconosce agli agenti il compito di tutelare l’ordine pubblico. Li ringrazia e cerca un punto di incontro, richiamando le difficoltà che, a suo giudizio, accomunano lavoratori, famiglie e persone in divisa.

Il confronto assume così un significato che va oltre