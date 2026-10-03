Spagna in piazza per il diritto alla casa, scontri a Valencia

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La Spagna è tornata a mobilitarsi per il diritto alla casa. Decine di migliaia di persone sono scese in piazza in diverse città all'indomani della bocciatura in parlamento di una serie di misure presentate dal governo per fronteggiare l'emergenza abitativa. Le proteste, organizzate da collettivi per la casa e sindacati, hanno coinvolto le principali città del Paese, da Madrid a Barcellona, da Siviglia a Valencia.

La bocciatura in parlamento

Il pacchetto di misure respinto includeva interventi per limitare gli affitti brevi, regolamentare i prezzi degli affitti e aumentare le tasse sulle case sfitte. Secondo i promotori, la bocciatura rappresenta un colpo duro per chi vive in condizioni abitative precarie, in un contesto di aumenti costanti dei canoni e di difficoltà per i giovani ad accedere a un alloggio. Il governo ha annunciato che tornerà a proporre le misure, ma le opposizioni hanno già fatto sapere che non cambieranno posizione.

Scontri a Valencia

È a Valencia che si sono registrati gli episodi più gravi. Davanti al Palau de les Arts, dove era in corso un congresso sugli investimenti immobiliari, alcuni manifestanti hanno tentato di entrare nell'edificio, rompendo il cordone di sicurezza. La polizia ha risposto con cariche e manganelli. Cinque persone sono state arrestate e nove agenti sono rimasti feriti. La situazione è tornata calma dopo alcune ore, ma il clima resta teso.

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Le richieste dei manifestanti

I manifestanti chiedono un intervento strutturale per garantire l'accesso alla casa, definito un diritto fondamentale. Tra le richieste principali: blocco degli sfratti, aumento delle case popolari e regolamentazione dei prezzi. «Non è più possibile vivere in queste condizioni», si legge in un comunicato dei collettivi. «Il governo deve ascoltare chi è in difficoltà».

Un problema europeo

La questione abitativa non riguarda solo la Spagna. In molte città europee, dall'Italia alla Francia, i prezzi degli affitti e delle case continuano a crescere, mentre i redditi restano stagnanti. Le proteste spagnole potrebbero diventare un modello per altre mobilitazioni nel continente.

La situazione in Spagna resta sotto osservazione. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il governo riuscirà a trovare un nuovo accordo o se la protesta continuerà a crescere.