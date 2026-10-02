Regione Calabria bandisce incarico di Elevata Qualificazione per la gestione dei tributi

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La Regione Calabria ha avviato una manifestazione di interesse per l’assegnazione di un incarico di Elevata Qualificazione (EQ) di II livello. L’incarico, della durata di tre anni, è denominato “Coordinamento e monitoraggio riscossione altri tributi e gestione TCR” e afferisce al Settore Gestione tributi del Dipartimento Bilancio, Finanze e Patrimonio.

Destinatari dell’avviso

La selezione è rivolta al personale inquadrato nell’Area Funzionari ed Elevata Qualificazione con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato o determinato presso la Giunta regionale o in posizione di comando. Possono candidarsi i dipendenti assegnati al Dipartimento Bilancio, Finanze e Patrimonio.

Modalità e termini di presentazione della candidatura

Considerata l’urgenza di garantire la regolare esecuzione delle attività, gli interessati devono inviare la propria candidatura alla Direzione Generale del Dipartimento in intestazione, all’indirizzo PEC indicato nell’avviso, entro e non oltre 5 giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso stesso.

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La domanda, redatta in carta semplice, deve essere corredata a pena di inammissibilità dai seguenti documenti:

Curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto, redatto in PDF/A nel rispetto dei principi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., dal quale emergano i requisiti culturali, le attitudini, le capacità professionali e l’esperienza lavorativa maturata nelle funzioni da svolgere;

in formato europeo, datato e sottoscritto, redatto in PDF/A nel rispetto dei principi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., dal quale emergano i requisiti culturali, le attitudini, le capacità professionali e l’esperienza lavorativa maturata nelle funzioni da svolgere; Dichiarazione di insussistenza di condanne per i reati previsti nel capo I titolo II del Libro secondo del codice penale e di assenza di conflitto di interessi, secondo il modello regionale allegato all’avviso, da sottoscrivere dopo la visione della “nota esplicativa in materia di conflitto di interessi dei dipendenti dell’Amministrazione regionale” consultabile al link https://www.regione.calabria.it/anticorruzione-e-trasparenza/circolari-rcpt/ – allegati circolare prot. n. 510657 del 18/06/2026;

per i reati previsti nel capo I titolo II del Libro secondo del codice penale e di assenza di conflitto di interessi, secondo il modello regionale allegato all’avviso, da sottoscrivere dopo la visione della “nota esplicativa in materia di conflitto di interessi dei dipendenti dell’Amministrazione regionale” consultabile al link https://www.regione.calabria.it/anticorruzione-e-trasparenza/circolari-rcpt/ – allegati circolare prot. n. 510657 del 18/06/2026; Copia del documento d’identità in corso di validità.

Riferimenti normativi e ulteriori informazioni

L’incarico è stato istituito con D.D.G. n. 13467 del 25/09/2023. Per eventuali chiarimenti e per consultare il testo integrale dell’avviso, è possibile fare riferimento agli uffici del Dipartimento Bilancio, Finanze e Patrimonio.