Tentata truffa del finto carabiniere a Formello: arrestati due giovani napoletani
Una tentata truffa ai danni di una coppia di anziani è stata sventata a Formello, comune in provincia di Roma, grazie all'astuzia dei carabinieri della stazione locale. Due giovani di 18 e 19 anni, originari di Napoli, sono stati arrestati con l'accusa di tentata truffa aggravata.
La messinscena dei truffatori
Secondo la ricostruzione, i due hanno contattato telefonicamente le vittime, qualificandosi falsamente come carabinieri della stazione di Mentana. Con voce autorevole, hanno riferito alla coppia che era necessario pagare un risarcimento per una presunta rapina avvenuta pochi giorni prima, durante la quale sarebbe stata utilizzata l'auto dei coniugi. Per rendere più credibile la storia, i truffatori hanno mantenuto un contatto costante con gli anziani, instillando timore e urgenza.
L'intervento dei carabinieri
Nel frattempo, il comandante della stazione di Formello, insieme a un collega in abiti civili, ha messo in atto una contromisura: fingendosi un operatore sanitario impegnato in visite domiciliari, è riuscito a rimanere nell'abitazione delle vittime in attesa dell'arrivo dei malviventi. Quando i due si sono presentati alla porta per farsi consegnare i gioielli, sono stati immediatamente bloccati e arrestati.
Un fenomeno in crescita
Le truffe agli anziani sono un fenomeno sempre più diffuso, che sfrutta la buona fede e la fragilità delle persone sole. Le forze dell'ordine raccomandano di diffidare di chiamate sospette e di verificare sempre l'identità di chi si presenta a casa, contattando direttamente le autorità competenti. La prontezza dei carabinieri di Formello ha permesso di evitare l'ennesimo colpo, restituendo serenità alla coppia coinvolta.
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