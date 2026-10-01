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Nasce il progetto "Nicolosi 3.0". L'assessore Alessandro Chisari: "Crescita e valorizzazione identitaria"

Redazione
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Un progetto civico aperto a tutte le componenti della comunità.

Si tratta di "Nicolosi 3.0", che nasce in vista delle elezioni amministrative, in programma per il prossimo anno.

A darne notizia è l'assessore comunale Alessandro Chisari, evidenziando che, con "Nicolosi 3.0", si punta alla realizzazione "di un percorso di crescita e valorizzazione della nostra identità di Porta dell'Etna, che non va dispersa ma rilanciata con nuove energie e nuove idee".

"Un progetto inclusivo, senza steccati ideologici - sottolinea - che vuole mettere al centro le persone, le famiglie, i giovani, le attività produttive e le associazioni che ogni giorno vivono e fanno crescere Nicolosi”.

"Un'iniziativa - conclude Alessandro Chisari - che guarda al futuro con ambizione, responsabilità e amore per il nostro territorio”.


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