Arrestato il guru della setta Fiore della Pace: abusi e violenze nella Bassa Val di Susa

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

I carabinieri di Torino hanno arrestato Bruno Malatesta, 59 anni, considerato il leader di una presunta setta pseudo-spirituale denominata Fondazione Fiore della Pace con sede ad Almese, nella Bassa Val di Susa. L'uomo è accusato di aver attirato persone vulnerabili attraverso corsi di yoga, meditazione e difesa personale, per poi sottoporle a violenze fisiche, pressioni psicologiche e abusi sessuali, presentati in alcuni casi come terapie purificatrici.

Le accuse e il modus operandi

Secondo gli investigatori, Malatesta avrebbe imposto alle donne della comunità, da lui chiamate monache o adepte, voti di obbedienza e povertà, appropriandosi dei loro beni. Inoltre, avrebbe truffato lo Stato fingendo una disabilità per cui riceveva una pensione di invalidità.

Le indagini e l'arresto

L'arresto è scattato al termine di complesse indagini coordinate dalla Procura di Torino. Gli inquirenti stanno ora esaminando la posizione di altre persone coinvolte nella Fondazione e non escludono ulteriori sviluppi. Le vittime, tutte donne, sarebbero state manipulate psicologicamente e costrette a subire abusi per lungo tempo.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

La setta e il contesto

La Fondazione Fiore della Pace si presentava come un centro di benessere e crescita spirituale, attirando numerosi seguaci. Tuttavia, dietro la facciata di corsi e seminari, si nasconderebbe un sistema di controllo mentale e sfruttamento. Le forze dell'ordine invitano chiunque sia stato vittima o testimone di episodi simili a farsi avanti.

Le conseguenze legali

Bruno Malatesta dovrà ora rispondere di gravi accuse, tra cui violenza sessuale, maltrattamenti, truffa e circonvenzione di incapace. Se condannato, rischia pene molto severe. La comunità di Almese e i familiari delle vittime chiedono giustizia e un maggiore controllo su organizzazioni che si presentano come spirituali ma nascondono attività illecite.