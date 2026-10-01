CRISEAWARD 2.0, sabato 3 ottobre la finale tra aziende calabresi all’Università Magna Graecia di Catanzaro

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Ricerca, impresa e territorio si incontrano per la fase conclusiva del premio scientifico dedicato alle eccellenze agroalimentari calabresi

CATANZARO – È giunto alle battute finali CRISEAWARD 2.0 – Edizione 2026, il progetto promosso da CRISEA – Centro di Ricerca e Servizi Avanzati per l’Innovazione Rurale e finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca nell’ambito del Fondo per la ricerca in campo economico e sociale (FRES 2), che punta a trasformare l’esperienza del premio in un percorso strutturato di ricerca, analisi, valorizzazione e promozione delle eccellenze agroalimentari calabresi.

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Dopo la fase EXPO, svoltasi il 19 e 20 settembre al Complesso Monumentale del San Giovanni di Catanzaro, e che ha consentito alla giuria di incontrare le imprese, conoscere le produzioni, visitare gli spazi espositivi e procedere alle prime valutazioni, il progetto arriva ora alla sua fase conclusiva, quella di FOCUS & AWARD. Al termine dell’EXPO sono state infatti selezionate 12 aziende finaliste, tre per ciascuna delle quattro categorie previste dal concorso.

L’appuntamento è per sabato 3 ottobre 2026, dalle ore 12.30 alle 18.30, presso il Theatre & Roof Garden del Sistema Bibliotecario di Ateneo dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, (III livello dell’Edificio B, località Germaneto, Viale Europa, Catanzaro). È qui che si completerà il percorso di valutazione e saranno individuate le aziende vincitrici dell’edizione 2026.

Dodici finaliste, quattro categorie

Sono 12 le imprese che hanno superato la fase EXPO e che si confrontano nella fase conclusiva:

WINE & SPIRITS

3SPIRITS – Catanzaro CROWN – Reggio Calabria AMARO SANTANDER – Reggio Calabria



CEREAL

L’OTRE DI EOLO – Vibo Valentia RUBINO – Catanzaro TASSONE – Catanzaro



EVOO & OTHERS

MURGIA – Crotone TORCHIA – Catanzaro SEVERINI – Cosenza



SUPERFOOD

INFUSI DI CALABRIA – Catanzaro MARCHIO – Catanzaro MATER CALABRIA – Cosenza.



Le quattro categorie sono state pensate per rappresentare differenti espressioni del sistema agroalimentare regionale: WINE & SPIRITS, dedicata al comparto vitivinicolo e alle produzioni spiritose; EVOO & OTHERS, dedicata all’olio extravergine di oliva e alle altre produzioni connesse; CEREAL, dedicata al comparto cerealicolo; e SUPERFOOD, riservata alle produzioni caratterizzate da particolari elementi di innovazione e da specifici valori nutrizionali e funzionali.

Il sistema di valutazione previsto dal progetto prende in considerazione, oltre alla qualità e alle caratteristiche organolettiche, elementi quali identità territoriale, sostenibilità, innovazione, packaging e capacità di valorizzazione.

Dal concorso a un percorso di ricerca

CRISEAWARD 2.0 rappresenta l'evoluzione dell'esperienza pilota avviata nel 2023. La nuova edizione nasce infatti con l'obiettivo di andare oltre la dimensione tradizionale del concorso e costruire un percorso continuativo nel quale la competizione costituisce uno strumento per conoscere, analizzare e valorizzare il comparto agroalimentare calabrese.

Il progetto mette in relazione ricerca scientifica, imprese e territorio, con l'intento di approfondire le caratteristiche delle realtà produttive, i loro percorsi imprenditoriali, le strategie di sviluppo, gli elementi di innovazione e le prospettive di crescita. L'obiettivo è utilizzare competenze scientifiche, analisi e strumenti di trasferimento tecnologico per contribuire alla valorizzazione delle produzioni e alla loro capacità di confrontarsi con i mercati nazionali e internazionali.

È proprio questo l'elemento caratterizzante di CRISEAWARD 2.0: la valutazione dell'eccellenza non si esaurisce nell'analisi del singolo prodotto, ma diventa occasione per conoscere il sistema di competenze, innovazioni, identità e strategie che caratterizza ogni impresa.

Il programma della giornata del 3 ottobre

La giornata conclusiva prenderà il via alle 12.30 con i saluti istituzionali.

Interverranno: Giovanni Cuda (UMG), Tiziana Montanini (SBA UMG), Giusy Iemma (Comune di Catanzaro), Amedeo Mormile (Provincia di Catanzaro), Filippo Mancuso (Regione Calabria), Pietro Falbo (CCIAA CZ/KR/VV), Fulvia Caligiuri (ARSAC), Giuseppe Stracuzza (Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria). La moderazione sarà affidata ad Anna Trapasso (Crisea).

Alle 13.00 è prevista l'introduzione alla fase FOCUS, affidata al Presidente di Crisea, Stefano Alcaro (UMG).

Seguiranno, dalle 13.30 alle 14.30, la presentazione delle aziende finaliste e il light lunch presso il Roof Garden.

A partire dalle 14.30 entrerà nel vivo la fase di approfondimento delle quattro categorie:

14.30–14.45 – WINE & SPIRITS , moderata da Rocco Reina (UMG) ; 14.45–15.30 – CEREAL , moderata da Marco Poiana (UNIRC) ; 15.30–16.15 – EVOO & OTHERS , moderata da Giuseppe Giordano (ARSAC) ; 16.15–17.00 – SUPERFOOD , moderata da Stefania Sincropi (UNICAL) .



I rappresentanti delle dodici aziende finaliste avranno così l'opportunità di presentare e approfondire il proprio percorso davanti alla giuria, mettendo in evidenza caratteristiche delle produzioni, strategie, innovazione e prospettive di sviluppo.

Alle 17.00 è previsto il coffee break e la valutazione del FOCUS, fino alle 18.00.

Alle 18.00 la fase AWARD

Il momento conclusivo della giornata sarà la PREMIAZIONE – FASE AWARD, moderata dallo stesso Alcaro. La consegna dei premi, realizzati dall’artista Nuccio Loreti, sarà affidata a Carlo Barbalace (Ordine dei Farmacisti di Catanzaro), Sonia Bonacci (UMG), Bruno Capogreco (ODAF CZ), Antonio Mazzei (Fincalabra), Antonio Procopio (UMG), Rocco Reina (UMG).

La giornata si concluderà alle 18.30 con l’intervento di Gianluca Gallo, Assessore regionale all’Agricoltura.

Il programma ufficiale della giornata conferma dunque il carattere interdisciplinare dell'iniziativa, che mette allo stesso tavolo università, ricerca, istituzioni, mondo produttivo e competenze specialistiche.

Un progetto regionale che mette in rete le cinque province

Uno degli elementi emersi dalla fase EXPO è la dimensione regionale del CRISEAWARD 2.0: le dodici finaliste provengono infatti da Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia, restituendo una fotografia articolata del patrimonio agroalimentare calabrese.

Vino e spirits, olio, cereali e produzioni ad alto contenuto nutrizionale e funzionale diventano così le quattro direttrici attraverso le quali il progetto osserva un sistema produttivo nel quale tradizione, ricerca applicata e innovazione possono incontrarsi.

In questa prospettiva, la finale non rappresenta soltanto il momento nel quale verranno proclamate le aziende vincitrici, ma la conclusione di un percorso che ha messo in relazione conoscenza scientifica, qualità produttiva, innovazione, identità territoriale e promozione.

Il CRISEAWARD 2.0 intende infatti lasciare alle imprese non soltanto un riconoscimento, ma un percorso di valorizzazione fondato su ricerca, analisi, promozione e trasferimento di conoscenze. Tra gli strumenti previsti dal progetto figurano attività di ricerca e analisi di laboratorio, promozione istituzionale, inserimento in una pubblicazione bilingue dedicata alle eccellenze agroalimentari calabresi, partecipazione a eventi nazionali e internazionali e utilizzo del marchio CRISEAWARD.

L'appuntamento è quindi fissato per sabato 3 ottobre 2026, dalle 12.30 alle 18.30, al Theatre & Roof Garden del Sistema Bibliotecario di Ateneo – Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro. Un momento di incontro e ricerca nel segno della conoscenza e della valorizzazione del patrimonio agroalimentare calabrese.

Per informazioni:

CRISEA – Centro di Ricerca e Servizi Avanzati per l’Innovazione Rurale, www.crisea.it e canali social dedicati.