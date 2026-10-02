Maxi piantagione di marijuana sequestrata nel Molise: oltre 1560 piante distrutte
Un'operazione congiunta della Guardia di Finanza ha portato alla luce una delle più vaste piantagioni di marijuana mai scoperte in Molise. I finanzieri del Comando Provinciale di Campobasso e del Reparto Aeronavale Abruzzo, impegnati nel contrasto al traffico di stupefacenti, hanno individuato e distrutto oltre 1560 piante di cannabis indica nel territorio del comune di Salcito, in provincia di Campobasso.
Un'area boschiva trasformata in coltivazione illegale
La piantagione, estesa su oltre due ettari all'interno di una vasta area boschiva demaniale adiacente al Torrente Verrino, era organizzata in filari ordinati e regolari. Le piante, già in avanzato stato di fioritura e pronte per la mietitura, erano alimentate da un articolato sistema di irrigazione, segno di un investimento significativo da parte dei responsabili. L'operazione, condotta dai militari del Gruppo di Campobasso e dalla Sezione Aerea di Pescara con il supporto del Reparto Aeronavale Molise, ha permesso di censire e monitorare l'area prima dell'intervento.
Sequestro e distruzione delle piante
Su disposizione della Procura della Repubblica di Campobasso, che coordina le indagini, tutte le piante sono state sequestrate e successivamente distrutte, con il ripristino dello stato dei luoghi. L'impianto di irrigazione è stato posto sotto sequestro. Le indagini proseguono per identificare i soggetti responsabili della gestione della piantagione.
Un duro colpo al mercato illecito
Secondo le stime, il valore della marijuana sequestrata avrebbe potuto fruttare un profitto illecito di circa due milioni di euro. L'intervento ha impedito la diffusione di un ingente quantitativo di sostanze pericolose per la salute e ha inferto un duro colpo alle organizzazioni criminali che sfruttano il territorio molisano per la produzione di stupefacenti. Il risultato operativo dimostra l'impegno della Guardia di Finanza e della magistratura nel contrasto all'illecito mercato degli stupefacenti, con piena collaborazione tra Forze di Polizia e Autorità Giudiziaria.
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