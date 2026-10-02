Ingegnere del Dipartimento dell'Energia USA arrestato per presunto supporto agli Houthi

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Un ingegnere del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti è stato arrestato nello stato di Washington con l'accusa di aver tentato di fornire supporto materiale agli Houthi, il gruppo ribelle yemenita sostenuto dall'Iran. L'uomo, identificato come Ashton Hamed Ellaboudy, 51 anni, avrebbe compiuto una serie di azioni per agevolare l'organizzazione, secondo quanto reso noto dall'FBI.

Le accuse dell'FBI

Secondo l'atto di accusa, Ellaboudy avrebbe acquistato sostanze chimiche per esplosivi e componenti per droni, oltre ad aver intrapreso viaggi clandestini nello Yemen. Le autorità statunitensi sostengono che l'ingegnere abbia anche fornito consulenza specializzata su apparecchiature di comunicazione, mettendo a disposizione le proprie competenze tecniche per scopi ostili.

Il contesto e le implicazioni

Gli Houthi, che controllano vaste aree dello Yemen, sono considerati un'organizzazione terroristica da parte degli Stati Uniti e sono al centro di crescenti tensioni regionali. L'arresto di un dipendente federale con accesso a conoscenze sensibili solleva interrogativi sulla sicurezza interna e sui protocolli di controllo del personale. Le indagini sono in corso per accertare eventuali complicità e la portata del presunto supporto fornito.

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Reazioni e sviluppi

Il Dipartimento dell'Energia non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali immediate. L'FBI continua a lavorare per ricostruire i dettagli della vicenda, che potrebbe avere ripercussioni sulle misure di sicurezza adottate dalle agenzie federali. La vicenda evidenzia la persistente minaccia rappresentata da attori statali e non statali nel contesto mediorientale.