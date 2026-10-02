Furto di 2,5 tonnellate di tubi in ferro in cantiere a Priolo Gargallo: denunciati tre uomini

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Un ingente furto di tubi in ferro è stato messo a segno in un cantiere della zona industriale di Priolo Gargallo, in provincia di Siracusa. I Carabinieri della stazione locale hanno denunciato tre uomini di 53, 50 e 31 anni, tutti originari di Melilli e con precedenti penali per reati contro la persona e il patrimonio.

La dinamica del furto

Secondo la ricostruzione degli investigatori, i tre avrebbero forzato la recinzione del cantiere per poi asportare 2.500 kg di tubi in ferro, caricandoli su un camion e allontanandosi. L'azione è stata scoperta grazie alla denuncia del responsabile del cantiere, che ha sporto querela per furto aggravato.

Le indagini e il ruolo della videosorveglianza

I militari dell'Arma hanno analizzato le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza della zona, riuscendo a identificare i responsabili e a ricostruire le fasi del colpo. Le indagini hanno permesso di risalire ai tre uomini, che sono stati denunciati in stato di libertà.

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Recupero della refurtiva

La refurtiva è stata recuperata a Melilli, dove i tre l'avevano già rivenduta. I tubi in ferro sono stati restituiti al legittimo proprietario. L'operazione conferma l'importanza della collaborazione tra imprenditori e forze dell'ordine per contrastare i furti nei cantieri.