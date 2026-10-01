Carabinieri inseguono spacciatori tra i campi a Gabbioneta Binanuova

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Un posto di controllo dei Carabinieri si è trasformato in un inseguimento mozzafiato tra i campi di Gabbioneta Binanuova, in provincia di Cremona. I militari delle Stazioni di Robecco d'Oglio e Vescovato hanno intimato l'alt a un'auto sospetta lungo la SP 33, all'incrocio con la SP 87, ma i tre occupanti sono scesi dal veicolo e hanno tentato la fuga a piedi nella vegetazione circostante.

L'inseguimento e l'arresto

I Carabinieri non hanno esitato e si sono lanciati all'inseguimento, riuscendo a raggiungere e immobilizzare tutti i fuggitivi dopo una breve corsa tra i campi. Per garantire la sicurezza dell'operazione è intervenuta anche una pattuglia della Sezione Radiomobile di Cremona. Le perquisizioni personali hanno portato al sequestro di oltre 310 grammi di droga, tra eroina, cocaina e hashish, a circa 1.300 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio, a un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e due coltelli, di cui uno a serramanico da 16 cm.

Le conseguenze penali

Al termine degli accertamenti, un uomo di 30 anni, senza fissa dimora e con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e denunciato per porto abusivo di armi. Gli altri due uomini, di 41 e 31 anni, anch'essi senza fissa dimora, sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria per le stesse ipotesi di reato in concorso. L'operazione testimonia ancora una volta l'impegno delle forze dell'ordine nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio cremonese.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza