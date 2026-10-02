Blitz a Tivoli: smantellata rete di spaccio e estorsioni

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Un'operazione dei carabinieri della Compagnia di Palestrina ha portato alla luce una pericolosa rete criminale dedita allo spaccio di droga e ad altre attività illecite nella zona di Tivoli e dintorni. Su disposizione della procura di Tivoli, sono state eseguite misure cautelari nei confronti di diversi indagati.

Le accuse e i provvedimenti

Gli inquirenti hanno contestato a vario titolo reati che vanno dal traffico di stupefacenti al tentato omicidio, passando per estorsione, sequestro di persona, rapina, atti persecutori e detenzione di ordigni esplosivi. I provvedimenti includono cinque custodie cautelari in carcere, un arresto domiciliare e un obbligo di dimora. Inoltre, sono state effettuate perquisizioni locali, personali e informatiche su 14 indagati.

Il modus operandi

Secondo quanto emerso dalle indagini, la rete criminale operava con estrema violenza per controllare il territorio. Le vittime venivano costrette ad attivare carte di credito utilizzate per truffe, e chi si opponeva subiva ritorsioni con ordigni esplosivi e incendi. Non sono mancati episodi di estrema brutalità, come un tentato omicidio a colpi di fucile, segno della pericolosità del gruppo.

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L'operazione dei carabinieri

L'operazione, coordinata dalla procura di Tivoli, rappresenta un duro colpo alla criminalità organizzata locale. I carabinieri di Palestrina hanno lavorato a lungo per raccogliere prove e identificare i responsabili, culminando in questo blitz che ha portato all'arresto di diversi soggetti e al sequestro di materiale utile alle indagini.

Le conseguenze per la comunità

La scoperta di questa rete criminale getta luce su un fenomeno preoccupante che affligge la zona a est di Roma. Le forze dell'ordine continuano a monitorare la situazione per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire ulteriori attività illecite.