Cerca

Cronaca Lazio Roma

Blitz a Tivoli: smantellata rete di spaccio e estorsioni

Redazione
Condividi:
Blitz a Tivoli: smantellata rete di spaccio e estorsioni
Notizia in evidenza
Occhio alla notizia
Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale

Un'operazione dei carabinieri della Compagnia di Palestrina ha portato alla luce una pericolosa rete criminale dedita allo spaccio di droga e ad altre attività illecite nella zona di Tivoli e dintorni. Su disposizione della procura di Tivoli, sono state eseguite misure cautelari nei confronti di diversi indagati.

Le accuse e i provvedimenti

Gli inquirenti hanno contestato a vario titolo reati che vanno dal traffico di stupefacenti al tentato omicidio, passando per estorsione, sequestro di persona, rapina, atti persecutori e detenzione di ordigni esplosivi. I provvedimenti includono cinque custodie cautelari in carcere, un arresto domiciliare e un obbligo di dimora. Inoltre, sono state effettuate perquisizioni locali, personali e informatiche su 14 indagati.

Il modus operandi

Secondo quanto emerso dalle indagini, la rete criminale operava con estrema violenza per controllare il territorio. Le vittime venivano costrette ad attivare carte di credito utilizzate per truffe, e chi si opponeva subiva ritorsioni con ordigni esplosivi e incendi. Non sono mancati episodi di estrema brutalità, come un tentato omicidio a colpi di fucile, segno della pericolosità del gruppo.

L'operazione dei carabinieri

L'operazione, coordinata dalla procura di Tivoli, rappresenta un duro colpo alla criminalità organizzata locale. I carabinieri di Palestrina hanno lavorato a lungo per raccogliere prove e identificare i responsabili, culminando in questo blitz che ha portato all'arresto di diversi soggetti e al sequestro di materiale utile alle indagini.

Le conseguenze per la comunità

La scoperta di questa rete criminale getta luce su un fenomeno preoccupante che affligge la zona a est di Roma. Le forze dell'ordine continuano a monitorare la situazione per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire ulteriori attività illecite.


Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?

Iscriviti ai nostri canali ufficiali:

Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale
Argomenti:
spaccio estorsioni tivoli palestrina carabinieri rete criminale droga tentato omicidio ordigni esplosivi misure cautelari

Scritto da Redazione

Leggi altri articoli

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti ai nostri canali Telegram e WhatsApp per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Canale WhatsApp Novità Entra nel Canale

Esplora la categoria Cronaca

Vedi tutti
Contenuto partner

Il metodo, verificato giorno per giorno

Negli ultimi 30 giorni i modelli statistici di Method Tipster sono stati confermati 4 volte su 7. Oggi sono analizzate 24 partite su 2 competizioni.

Vedi come funziona il metodo →

18+ · contenuti statistici, non consulenza