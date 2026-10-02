Arrestato 21enne a Napoli per possesso illegale di pistola durante i domiciliari

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Un nuovo episodio di cronaca ha scosso il quartiere di Secondigliano, a Napoli, dove i carabinieri della stazione locale hanno arrestato un giovane di 21 anni per detenzione illecita di armi. Il ragazzo, già agli arresti domiciliari, è stato trovato in possesso di una pistola Beretta e cinque proiettili durante un controllo di routine nella sua abitazione.

Il ritrovamento durante un controllo

Secondo quanto ricostruito dai militari, l'operazione rientrava in un'attività di verifica sul rispetto delle misure cautelari. Giunti nell'appartamento del 21enne, i carabinieri hanno ispezionato i locali e hanno rinvenuto l'arma nascosta, insieme al munizionamento. Immediato è scattato il sequestro della pistola, che ora sarà analizzata dai RIS per accertamenti balistici.

Accertamenti balistici e possibili implicazioni

Gli esami balistici serviranno a stabilire se l'arma sia stata utilizzata in altri fatti di sangue o in attività criminali. La pistola, di marca Beretta, è un modello comune, ma la sua provenienza e la sua storia sono ancora da chiarire. Gli inquirenti non escludono che possa essere legata a episodi di violenza nella zona.

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Conseguenze legali per il giovane

Il 21enne, già gravato dagli obblighi dei domiciliari, è stato nuovamente arrestato e trasferito in carcere in attesa di giudizio. L'accusa è di detenzione illecita di armi, un reato grave che prevede pene severe. La sua posizione sarà valutata dall'autorità giudiziaria nelle prossime ore.

Contesto e sicurezza nel quartiere

Secondigliano è da tempo al centro di operazioni di controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine, volte a contrastare la criminalità diffusa. Questo episodio evidenzia ancora una volta la presenza di armi illegali nelle mani di giovani, nonostante le misure restrittive. Le forze dell'ordine continuano a monitorare la situazione per garantire la sicurezza dei cittadini.