Salute mentale, il Catanzaro Club “Floriano Noto” in visita al Pugliese

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In occasione della Giornata della Salute Mentale, il Catanzaro Club Floriano Noto sarà presente con una propria delegazione presso il Servizio Psichiatria Diagnosi e Cura dell’Ospedale Pugliese di Catanzaro, nella mattinata del 6 ottobre.



Un appuntamento dal forte valore umano e sociale, che nasce dal desiderio del Club di portare vicinanza, attenzione e un sorriso alle persone ospitate nella struttura, attraverso un momento di condivisione e di ascolto.



La delegazione del Club sarà composta dal vicepresidente Onofrio Difrancesco e dai membri del Consiglio Direttivo Marco Marullo e Giuseppe Leuzzi. Assente per motivi inderogabili il Presidente Gregorio Rijillo, che ha espresso la propria vicinanza all’iniziativa e al significato che essa rappresenta per il Club.

L’iniziativa si inserisce pienamente nella Mission del Club, che intende essere sempre più vicino al territorio e alle realtà che si occupano quotidianamente delle persone più fragili. Essere presenti significa infatti non soltanto promuovere iniziative, ma soprattutto condividere valori, creare relazioni e testimoniare concretamente il senso di comunità.



In questa occasione il Club vuole ricordare quanto sia importante parlare di salute mentale con sensibilità, rispetto e senza pregiudizi, contribuendo, anche attraverso piccoli gesti, a costruire una società più attenta e inclusiva.



Un particolare e sentito ringraziamento va al direttore dott. Michele Gabriele Rossi, socio del Club, per il prezioso impegno profuso e per aver contribuito alla realizzazione e alla promozione dell’iniziativa.





La visita rappresenta così un ulteriore momento attraverso il quale il Catanzaro Club "Floriano Noto" Sellia Marina conferma la propria volontà di essere parte attiva della comunità, mettendo al centro le persone, la solidarietà e il valore dell’attenzione verso chi attraversa un momento di difficoltà.



Perché, a volte, un gesto semplice, una parola gentile o qualche minuto dedicato all’ascolto possono avere un valore molto più grande di quanto immaginiamo.

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