Tennistavolo Norbello: i tifosi attendono le super atlete di A1 femminile

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Due stagioni intense, passate a giocarsela alla pari con le primissime della classe, lasciano in dote una certezza: l'A.S.D. Tennistavolo Norbello ha tutta l'intenzione di rimanere nei piani alti della Serie A1 Femminile. La nuova campagna per la stagione 2026/2027 si apre con un mix collaudato di continuità strategica, un innesto giovane e un impianto di gioco pronto a rifarsi il look.

L'obiettivo è ripartire dallo stesso livello espresso in un biennio da ricordare. Nel 2025 la squadra ha conquistato il primo posto in regular season e una Finale Scudetto memorabile contro il Castel Goffredo, ceduta solo all'ultimo dopo due sfide di altissimo livello agonistico e puro divertimento per gli appassionati. L'anno successivo, il pass per i playoff è stato centrato con merito grazie a un ottimo secondo posto in campionato. Il cammino verso il tricolore si è però interrotto drammaticamente nella semifinale scudetto, persa a tavolino contro le conterranee del Tennistavolo Sassari a causa della sfortuna: il brutto incidente stradale occorso in Cina a Tan Wenling ha privato la squadra della sua pedina italiana fondamentale, lasciando la formazione sguarnita per via di un discutibile regolamento proprio sul più bello.

Il primo appuntamento casalingo avrà come teatro la storica Palestra Comunale di Via Azuni a Norbello, interessata in questo periodo dall’avvio di un importante intervento di restyling. Un percorso di riqualificazione che, una volta completato, renderà la struttura ancora più moderna, accogliente e funzionale, adeguandola ulteriormente alle esigenze dell’attività sportiva di alto livello e dei palcoscenici internazionali.

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Campionato Serie A Femminile – Girone Unico –





Prima giornata Domenica 4 ottobre 2026 Ore 17:00





Sede di Gioco Palestra Comunale – via Azuni – Norbello (OR)





A.S.D. Tennistavolo Norbello ASD Muravera TT









LA DATA SI AVVICINA, L’ADRENALINA CRESCE





Sul fronte tecnico, la società ha scelto la via della stabilità totale, confermando la guida a Olga Dzelinska per seguire la Serie A1 e curare l'attività individuale di un gruppo interamente blindato nei suoi elementi chiave. La trascinatrice tecnica e carismatica sarà ancora la fuoriclasse ceca Hana Matelova, già campionessa europea di doppio femminile a Linz 2024. Al suo fianco confermatissima la solida atleta russa Anastasiia Kolish, garanzia assoluta di rendimento e costanza nei singolari più delicati. Il gioco si accenderà poi grazie al temperamento e ai colpi spettacolari della slovena Ana Tofant, da anni specialista nell'infiammare il pubblico, e alla polacca Paulina Krzysiek. A puntellare il gruppo nei ranghi societari figurano inoltre Maria Ciaramella, Marialucia Di Meo, Rossana Antonella Ferciug e Giorgia Filippi.

La novità della formazione norbellese risponde invece al nome di Irene Moretti, nata nel 2007. La giovane promessa del tennistavolo italiano arriva a Norbello con un biglietto da visita importante, forte dei titoli di Campionessa Italiana Giovanile (Under 17 nel 2023 e Under 19 conquistato nel 2025). Irene sa che in un gruppo così competitivo dovrà lottare duramente per ritagliarsi i propri spazi, ma il suo inserimento graduale le permetterà di dare un contributo prezioso e di crescere ulteriormente, lavorando al fianco di atlete affermate di alto livello.

Per la prima giornata di campionato non serviranno lunghe fasi di studio: il calendario mette subito di fronte domenica 4 ottobre (ore 17:00) la sfida casalinga contro l'ASD Muravera. Un derby sardo che promette subito scintille sul rettangolo di gioco. Il clan norbellese dovrà guardarsi da un roster ospite profondo e competitivo, che oltre a Nicoletta Criscione, Anna Dessì, Federica Interlandi, Sofia Minurri, Michela Mura, Francesca Seu e Martina Tirrito, vanta frecce micidiali nel proprio arco. Le atlete più temibili da affrontare a viso aperto saranno senza dubbio l'esperta rumena Roxana-Ana Maria Istrate, giocatrice solida e di grande temperamento, la fortissima russa Olga Vorobeva e soprattutto la stella giapponese Haruna Ojio, talento di caratura mondiale che in passato ha già incrociato le lame da avversaria contro i club italiani nelle coppe europee. La nipponica si presenta come un vero e proprio spauracchio internazionale, dotata di un gioco di difesa moderno capace di mettere in crisi chiunque. L'appuntamento per sostenitori e appassionati è alla palestra di Via Azuni per spingere la squadra in questa esaltante prima battaglia stagionale.





L'IDENTIKIT DI IRENE MORETTI: DAI PRIMI COLPI ALL'APERTO ALLA FAMIGLIA GIALLOBLÙ





La giovane promessa del tennistavolo nostrano Irene Moretti, nata nel 2007, approda nel centro Sardegna con un bagaglio di esperienze già importante e una storia nata quasi per gioco: “Ho iniziato a circa dieci anni insieme a mio papà al parco sotto casa, lui praticava a livello amatoriale”, racconta la nuova atleta della compagine norbellese, ricordando l'inizio di una passione travolgente che l'ha spinta subito a fare sul serio al Palazzetto "Aldo De Santis" di Terni. Cresciuta nel club della sua città natale, ha poi arricchito il proprio percorso agonistico con una stagione a Prato e un biennio a Torino, affrontando di recente anche una vera e propria rivoluzione tattica. Da quasi dodici mesi, infatti, ha modificato radicalmente l'assetto della sua racchetta per cambiare stile: “Sono passata da un rivestimento a mescola corta sul rovescio a una gomma a millimetratura lunga, scegliendo invece il puntino corto sul dritto”. Una metamorfosi coraggiosa per una ragazza che, pur guardando sempre al futuro, custodisce un ricordo speciale: “Il trionfo che mi sta più a cuore è sicuramente il mio primo titolo italiano in singolare Under 17”. Ora per lei si aprono le porte della massima serie, un’avventura che la giovane azzurra affronta con grandissimo entusiasmo: “Ho avuto modo di conoscere l’allenatrice e i dirigenti e ho avuto impressioni molto positive. Sono davvero felice di far parte di questa famiglia”. Consapevole della caratura del torneo, Irene entra in punta di piedi ma con una fame incredibile, pronta a dare il suo apporto e a maturare progressivamente.





FOTO DI MARTINA MURA, LUIGI CANU, GIUSEPPE DI CARLO



