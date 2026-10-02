Recupero del dipinto rubato nel 1988 a Rometta e restituito alla chiesa

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Un'importante operazione di recupero di beni culturali ha avuto luogo in Sicilia, precisamente a Rometta, in provincia di Messina. I Carabinieri del Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale di Palermo hanno restituito alla Chiesa di San Domenico in Rapano un dipinto raffigurante Madonna con Bambino, fra Santi e Angeli, risalente al XVIII secolo e appartenente alla scuola siciliana. L'opera era stata rubata il 25 marzo 1988.

La cerimonia di restituzione si è svolta alla presenza dell'Arcivescovo di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela e Archimandrita del SS. Salvatore, a testimonianza dell'importanza religiosa e culturale del bene recuperato.

Indagini e coordinamento

L'attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Messina, è stata condotta dalla Sezione Carabinieri TPC di Siracusa attraverso un costante monitoraggio dei siti web di e-commerce. Gli approfondimenti hanno permesso di individuare il dipinto e di confrontarlo con la Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti, gestita dal Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale. Questa banca dati è considerata un punto di riferimento internazionale per il recupero di opere d'arte rubate.

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Restituzione e valore per la comunità

Grazie alla collaborazione tra i Carabinieri TPC e i Comandi dell'Arma territoriale, e con il coordinamento dell'Autorità Giudiziaria che ha emesso un decreto di perquisizione e sequestro, il dipinto è stato recuperato e riconsegnato alla collettività. A distanza di quasi quarant'anni dal furto, l'opera torna nella sua collocazione originaria, restituita alla fede e all'affetto della comunità locale di Rometta.