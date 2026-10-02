Inchiesta corruzione a Palermo: richiesto arresto per Gaetano Armao

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La Procura di Palermo ha richiesto l'arresto di Gaetano Armao, ex vicepresidente e assessore all'Economia della Regione Siciliana, nell'ambito di un'inchiesta per corruzione. La notizia, diffusa nelle ultime ore, ha suscitato scalpore negli ambienti politici e giudiziari dell'isola.

L'inchiesta e le perquisizioni

Secondo quanto emerso, l'indagine della Procura di Palermo ha portato a perquisizioni presso l'abitazione di Armao e gli studi professionali a Palermo e Roma. Gli inquirenti stanno raccogliendo elementi per fare luce su presunti episodi di corruzione che vedrebbero coinvolto l'ex esponente politico.

Chi è Gaetano Armao

Gaetano Armao è stato una figura di spicco nella politica siciliana, ricoprendo ruoli di primo piano come vicepresidente della Regione Siciliana e assessore all'Economia. Nel corso della sua carriera, ha avuto un ruolo attivo anche in ambito accademico e legale. È il marito di Giusi Bartolozzi, ex capo di gabinetto del ministro della Giustizia Carlo Nordio.

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Reazioni e contesto

La richiesta di arresto arriva in un momento delicato per la politica siciliana e nazionale. La vicenda si inserisce in un più ampio quadro di inchieste sulla corruzione che hanno interessato diverse regioni italiane. Al momento, non sono state diffuse dichiarazioni ufficiali da parte di Armao o dei suoi legali.

Le indagini sono in corso e ulteriori sviluppi potrebbero emergere nelle prossime ore. La comunità locale e gli osservatori politici attendono di conoscere i dettagli dell'accusa e le eventuali ripercussioni sull'amministrazione regionale.

Presunzione di innocenza

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 27 della Costituzione italiana e della normativa vigente in materia di presunzione di innocenza, tutti gli indagati sono da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva di condanna.