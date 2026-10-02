Al via in Calabria la campagna di immunizzazione contro il virus respiratorio sinciziale per il 2026-2027

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La Regione Calabria si prepara a proteggere i più piccoli dal virus respiratorio sinciziale (RSV), una delle principali cause di bronchiolite e polmonite nei neonati. Il Dipartimento Salute e Servizi Sanitari ha pubblicato la circolare con le indicazioni operative per la campagna di immunizzazione passiva 2026/2027, che partirà in vista della stagione autunno-inverno.

Un nemico insidioso per i neonati

Il RSV è un patogeno molto diffuso che, negli adulti, si manifesta spesso come un semplice raffreddore. Nei bambini però, soprattutto nei primi mesi di vita, può provocare infezioni respiratorie gravi, con rischi di ospedalizzazione. Per questo la prevenzione è fondamentale e la campagna di immunizzazione passiva rappresenta lo strumento principale per ridurre l'impatto della malattia.

Destinatari e modalità di accesso

La circolare definisce con precisione le categorie di bambini a cui è rivolta l'offerta. L'immunizzazione sarà disponibile presso i punti nascita, i Pediatri di Libera Scelta e i Centri Vaccinali, in modo da garantire un accesso capillare su tutto il territorio regionale. Le famiglie potranno ricevere informazioni direttamente dai professionisti sanitari e prenotare l'appuntamento secondo le indicazioni fornite dalla propria Azienda Sanitaria.

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Adempimenti per le aziende sanitarie

Il documento richiede alle Aziende del Servizio Sanitario Regionale di attivarsi per tempo con l'organizzazione logistica: approvvigionamento delle dosi, formazione del personale, comunicazione ai genitori. La campagna terminerà il 31 marzo 2027, salvo diverse disposizioni. L'obiettivo è quello di offrire una protezione omogenea ed efficace, riducendo le disuguaglianze territoriali.

Un impegno per la salute pubblica

La Calabria conferma così l'attenzione alla prevenzione pediatrica, allineandosi alle strategie nazionali e internazionali. La circolare è scaricabile dai canali istituzionali e rappresenta il riferimento per operatori e famiglie. Per ulteriori informazioni è possibile contattare i servizi sanitari locali.