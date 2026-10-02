Catanzaro, Celia denuncia: «Città sporca e senza guida, Colosimo non risponde»

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Catanzaro allo sbando, il consigliere Celia:”Citta’ sporca, abbandonata e senza guida. L’assessore Colosimo e’ sparito”

“Siamo davanti a una città allo sbando, dimenticata dal mondo e priva di una direzione chiara. La fotografia di Catanzaro oggi è impietosa: una città sporca, trascurata, immersa in una vera e propria selva oscura”.

Lo afferma il consigliere comunale del Gruppoo Misto Fabio Celia che testimonia quartieri interi sommersi dall'erba alta, arrivata a coprire persino la segnaletica stradale, con cittadini lasciati soli e senza risposte.

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“E di fronte a questo degrado quotidiano, l'assessore all'Ambiente Colosimo ha scelto il silenzio. Non risponde alle sollecitazioni, non risponde nemmeno al telefono. Ricordo a Colosimo, aggiunge Celia, che non è stata eletta dai cittadini, è stata nominata. E proprio per questo dovrebbe sentire il doppio della responsabilità di conoscere il territorio, di girare i quartieri, di ascoltare le esigenze reali. Non si può amministrare una città capoluogo di regione con qualche compitino amministrativo svolto per routine”.

Poi l’affondo:”Ma il problema non è solo Colosimo. Il problema è un'Amministrazione che sembra interessata solo all'elenco della spesa, alle inaugurazioni e alle targhe, mentre evita accuratamente di guardare in faccia la realtà quotidiana di Catanzaro. È la politica dell'immagine, delle fotografie, del consenso cercato sui social, mentre sotto la superficie i problemi si aggravano”.

C’e’ un problema politico evidente per Celia: “Questa maggioranza, maggioranza non è. Si regge a galla solo grazie a spostamenti e posizionamenti di consiglieri comunali eletti in schieramenti diversi, in un trasformismo che presto presenterà il conto, soprattutto agli equilibri del centrosinistra cittadino.

A pagare il prezzo più alto rischia di essere proprio la sinistra a Catanzaro. C'è una responsabilità politica precisa dei partiti di maggioranza, dal PD al Movimento 5 Stelle, che hanno sostenuto e avallato scelte che oggi mostrano tutto il loro fallimento.

Stiamo ripetendo un copione già visto: suppletive di Reggio Calabria, amministrative reggine, regionali. Un centrosinistra sempre più distante dai cittadini, incapace di rappresentare una proposta credibile e riconoscibile. E a Catanzaro si sta consumando lo stesso schema: la sinistra si svuota e perde il radicamento nella città capoluogo.

Non servono altre fotografie. Non servono altre inaugurazioni. Serve amministrare. Serve ascoltare i quartieri, rispondere ai cittadini, prendersi la responsabilità delle proprie scelte. Serve pulire la città. Catanzaro ha bisogno di una guida e di una direzione. Oggi non ha né l'una né l'altra”