Complotto terroristico a Manchester: due iraniani accusati di attentato contro la comunità ebraica

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La minaccia terroristica torna a colpire il Regno Unito, con un caso che intreccia sicurezza interna e tensioni internazionali. Due cittadini iraniani sono stati incriminati per un presunto complotto terroristico contro la comunità ebraica di Manchester.

L’allarme è scattato alla vigilia dello Yom Kippur, la festività più solenne dell’ebraismo, quando le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli intorno ai luoghi di culto e agli obiettivi sensibili.

Gli arresti e l’accusa

Gli arresti sono scattati lo scorso 20 settembre. Si tratta di un uomo di 36 anni residente a Liverpool e di un 34enne di Salford, entrambi di nazionalità iraniana. Secondo quanto ricostruito dalla polizia britannica, i due avrebbero mantenuto contatti con un terzo individuo all’estero, probabilmente in Iran, in relazione al presunto piano criminoso.

Le autorità non hanno per ora reso noti ulteriori dettagli sulle modalità dell’attentato sventato, ma l’inchiesta è in corso e coinvolge anche i servizi di intelligence.

Il contesto: tensioni e sicurezza

L’episodio arriva in un momento di forte apprensione per la sicurezza delle comunità ebraiche in Europa, dopo l’aumento di episodi antisemiti registrati negli ultimi mesi.

Nel Regno Unito, le forze dell’ordine hanno più volte invitato alla vigilanza, soprattutto in occasione delle feste ebraiche. La scelta di colpire durante lo Yom Kippur – se confermata – evidenzierebbe una precisa volontà di colpire nel momento di massima vulnerabilità simbolica ed emotiva.

Il legame con l’Iran, se accertato, aggiungerebbe un ulteriore tassello a un quadro internazionale già complesso, dove Teheran è accusata da più parti di sostenere attività ostili in territorio britannico.

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Le reazioni e i prossimi passi

Le autorità britanniche hanno confermato che l’indagine prosegue e che non si escludono ulteriori arresti. La comunità ebraica di Manchester ha espresso preoccupazione ma anche fiducia nel lavoro delle forze di polizia.

Il caso rappresenta un banco di prova per la cooperazione internazionale nella lotta al terrorismo. Mentre l’attenzione resta alta, i due accusati compariranno a breve davanti al giudice per le udienze preliminari.

L’episodio ricorda quanto sia concreto il rischio di attentati legati a dinamiche geopolitiche e a rivendicazioni di matrice religiosa o politica, e quanto sia fondamentale il monitoraggio costante delle minacce.