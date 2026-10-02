Francia Italia 1-1 finisce in parità Bastoni e Donnarumma trascinano gli azzurri
L’Italia pareggia uno a uno allo Stade de France nella terza giornata di Nations League con una prova di carattere e organizzazione contro la squadra di Zidane
L’Italia esce dallo Stade de France con un pareggio che premia la capacità di restare in partita anche nei momenti più difficili. Contro la Francia, gli azzurri chiudono sull’1-1 grazie al gol di Alessandro Bastoni al 68° minuto, in risposta al vantaggio firmato da Michael Olise al 55°. Decisive anche le parate di Gianluigi Donnarumma, protagonista soprattutto nella ripresa.
Per la Nazionale di Roberto Mancini, la trasferta di Saint-Denis offre segnali incoraggianti. L’Italia costruisce occasioni nel primo tempo, resiste alla pressione francese dopo l’intervallo e trova la forza di recuperare lo svantaggio. Il risultato interrompe il percorso a punteggio pieno dei transalpini nel debutto casalingo di Zinedine Zidane sulla loro panchina.
Italia intraprendente nel primo tempo
Mancini conferma buona parte della squadra schierata contro la Turchia. A centrocampo trovano spazio Davide Frattesi, Nicolò Fagioli e Sandro Tonali, mentre Moise Kean agisce nel reparto offensivo insieme a Pio e Sebastiano Esposito.
Gli azzurri affrontano la partita con intensità, cercando di limitare gli spazi a disposizione dei francesi e di ripartire appena recuperano il pallone. L’occasione più evidente arriva nei minuti iniziali, quando Kean conclude da distanza ravvicinata senza riuscire a superare Mike Maignan.
La Francia fatica a trasformare la qualità dei suoi interpreti in opportunità concrete. L’Italia, invece, torna a rendersi pericolosa prima dell’intervallo: una situazione in area porta Kean a trovare la rete, ma il gioco viene fermato per fuorigioco. Le squadre raggiungono così gli spogliatoi sullo zero a zero, al termine di un primo tempo che conferma la competitività degli ospiti.
Olise porta avanti la Francia nella ripresa
Dopo l’intervallo cambia il ritmo della gara. La Francia aumenta la pressione e costringe Donnarumma a intervenire subito per proteggere la porta italiana.
Al 55° minuto, però, arriva il vantaggio dei padroni di casa. Olise trova una conclusione di sinistro che colpisce la parte interna della traversa e si insacca. Un gesto tecnico di grande qualità che rompe l’equilibrio e mette gli azzurri davanti alla fase più delicata della serata.
L’Italia deve contenere una squadra ora più fluida nella circolazione del pallone, senza perdere la possibilità di rispondere. La tenuta collettiva diventa fondamentale per evitare che il vantaggio francese si trasformi in un controllo definitivo della partita.
Bastoni firma il pareggio degli azzurri
La risposta italiana arriva al 68° minuto. Alessandro Bastoni approfitta di un’incertezza nella costruzione francese, sottrae il pallone a Lucas Da Cunha e firma il gol dell’1-1.
Il difensore torna così a incidere anche in fase offensiva dopo la rete contro la Turchia. La sua iniziativa premia un’Italia capace di riconoscere il momento giusto per aggredire gli avversari e trasformare un recupero in un’occasione decisiva.
Il pareggio restituisce fiducia agli azzurri, ma non spegne la spinta della Francia, che riprende ad attaccare alla ricerca del nuovo vantaggio.
Donnarumma decisivo nel finale
Nell’ultima parte dell’incontro, Donnarumma diventa il riferimento della resistenza italiana. Il capitano risponde ai tentativi francesi, opponendosi anche alle conclusioni di Adrien Rabiot ed Eduardo Camavinga.
L’Italia conserva comunque la volontà di attaccare. Kean cerca il gol del sorpasso ed è coinvolto nell’episodio che porta all’espulsione di Dayot Upamecano, lasciando la Francia in inferiorità numerica negli ultimi minuti.
La superiorità numerica non basta agli azzurri per trovare la vittoria. Sono ancora i padroni di casa a rendersi pericolosi, ma il portiere italiano difende il risultato fino al fischio finale.
Un pareggio che dà fiducia al percorso italiano
Il valore di Francia Italia va oltre il punto conquistato in Nations League. Gli azzurri mostrano due qualità complementari: l’intraprendenza necessaria per creare pericoli e la capacità di soffrire quando l’avversario prende il controllo del gioco.
Restano margini di miglioramento nella precisione sotto porta e nella gestione della pressione, ma la reazione allo svantaggio rappresenta un segnale positivo. Dopo il successo contro la Turchia, la Nazionale trova continuità attraverso una prestazione costruita su organizzazione, intensità e contributi individuali decisivi.
Da Saint-Denis arriva così un’Italia più consapevole: Bastoni concretizza la rimonta, Donnarumma la protegge e il gruppo dimostra di poter competere anche in una trasferta di alto livello.
Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?
Iscriviti ai nostri canali ufficiali:
Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.