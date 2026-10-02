Cosenza Foggia, Coppitelli cerca la svolta tra fiducia e nuove soluzioni offensive

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La sfida con i rossoneri rappresenta un passaggio importante per il Cosenza. Il tecnico chiede maggiore concretezza sotto porta e una reazione più forte nei momenti difficili, mentre valuta la possibilità di schierare due attaccanti

Il Cosenza Calcio si avvicina alla partita contro il Foggia con una necessità precisa: trasformare i progressi nel gioco in punti. Nella conferenza stampa della vigilia, Federico Coppitelli ha riconosciuto l’impegno della squadra, senza nascondere il peso di una classifica che condiziona la serenità del gruppo.

La gara viene indicata dall’allenatore come un primo crocevia della stagione. Le prestazioni offrono segnali incoraggianti, ma ora serve un risultato capace di dare fiducia ai giocatori e rendere più solido il percorso intrapreso.

Coppitelli chiede punti per dare valore ai progressi

Il tema centrale dell’analisi del tecnico è la distanza tra quanto il Cosenza riesce a costruire e ciò che raccoglie. Coppitelli ritiene che la squadra avrebbe potuto ottenere qualche punto in più, ma è consapevole che questa considerazione non basta a cambiare la situazione.

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Il lavoro quotidiano sta migliorando l’organizzazione collettiva. Tuttavia, quando i risultati tardano ad arrivare, anche una buona prestazione rischia di lasciare soprattutto frustrazione.

Per un gruppo giovane, il peso della classifica può limitare l’iniziativa e aumentare la paura di sbagliare. Ecco perché la partita contro il Foggia assume anche un significato psicologico: un risultato positivo potrebbe aiutare il Cosenza a giocare con maggiore libertà e convinzione.

La reazione dopo un gol subito resta un problema

Tra gli aspetti affrontati in conferenza c’è la difficoltà della squadra a reagire allo svantaggio. Coppitelli riconosce una fragilità mentale che, in alcuni momenti, finisce per amplificare i problemi della partita.

Il rischio è perdere compattezza proprio quando sarebbe necessario mantenere lucidità. Nell’ultima uscita, secondo il tecnico, un breve passaggio a vuoto ha compromesso una prestazione che aveva mostrato organizzazione, occasioni e capacità di contenere l’avversario.

Anche il dato dei gol incassati nella ripresa viene richiamato durante il confronto con i giornalisti. L’allenatore invita però a leggere i numeri considerando il percorso della squadra: condizioni individuali disomogenee, cambiamenti nella rosa e poco tempo per consolidare il lavoro.

Questo contesto aiuta a spiegare le difficoltà, ma non elimina la necessità di correggerle. Il Cosenza deve riuscire a restare dentro la gara anche dopo un episodio negativo.

Due attaccanti tra le soluzioni per il Cosenza

Sul piano tecnico, una delle possibilità riguarda l’impiego di due punte. Coppitelli conferma che lo staff sta valutando questa soluzione per aumentare la pericolosità offensiva.

Finora le scelte hanno privilegiato un solo riferimento avanzato, anche per trovare un equilibrio tra le caratteristiche dei giocatori disponibili. Un attaccante in più potrebbe offrire maggiore presenza in area e favorire chi rende meglio accanto a un compagno di reparto.

La decisione, però, deve tenere conto della tenuta complessiva. Aumentare il peso dell’attacco richiede distanze corrette tra i reparti e una gestione efficace delle transizioni.

Per il tecnico, il limite principale resta comunque la concretezza negli ultimi metri. La squadra arriva in zone interessanti, ma deve trovare più coraggio nell’uno contro uno, nella scelta dell’ultima giocata e nella conclusione.

Foggia difficile da leggere per le sue varianti tattiche

Coppitelli considera il Foggia un avversario di valore, con qualità offensive e diverse opzioni di schieramento. I cambiamenti adottati nelle prime partite rendono meno semplice prevederne l’assetto.

La preparazione della sfida richiede quindi attenzione a più scenari. Il Cosenza dovrà riconoscere gli spazi e adattarsi alle situazioni senza perdere la propria organizzazione.

L’allenatore insiste soprattutto sulla prestazione dei rossoblù: limitare gli errori, mostrare personalità e accompagnare il possesso con una maggiore volontà di incidere. Per ottenere punti servirà una squadra coraggiosa, ma anche precisa nelle scelte decisive.

Cimino verso il rientro, Dametto da valutare

Sul fronte delle disponibilità, Cimino potrebbe tornare tra i convocati. Coppitelli considera il suo recupero utile per ampliare le alternative, pur senza anticipare quale contributo potrà offrire nell’immediato.

Resta da valutare Dametto, mentre Pascalau viene indicato tra gli indisponibili.

Lo staff sta prestando particolare attenzione alla gestione dei carichi. Diversi giocatori non hanno potuto completare una preparazione regolare e il miglioramento della condizione deve procedere insieme alla prevenzione degli infortuni, soprattutto con una rosa dalle alternative contenute.

Una squadra da ricostruire attorno alle caratteristiche disponibili

Coppitelli ha spiegato anche le ragioni dell’evoluzione tattica del Cosenza. Il progetto iniziale è stato modificato dalle partenze e dalle caratteristiche dei calciatori arrivati, rendendo necessario rivedere alcuni principi di gioco.

La difesa a tre ha offerto maggiore equilibrio, mentre il pressing è stato adattato alla condizione del gruppo. Il lavoro attuale punta a conservare questa stabilità e ad aggiungere efficacia offensiva.

La sfida con il Foggia diventa così una verifica concreta: il Cosenza deve dare continuità ai miglioramenti, reagire alle difficoltà e trovare i gol necessari per cambiare il proprio cammino.