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Modugno, arresti per violenza su una giovane donna

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Modugno, arresti per violenza su una giovane donna
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I Carabinieri della Compagnia di Modugno hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di quattro persone, due uomini e due donne, ritenute responsabili di violenza su una giovane donna. Il provvedimento è stato emesso dalla magistratura di Bari al termine di un'indagine coordinata dalla Procura.

Le accuse e la denuncia della vittima

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima sarebbe stata perseguitata e aggredita fisicamente per motivi sentimentali. La giovane ha sporto denuncia raccontando di essere stata spinta e fatta cadere a terra, per poi essere colpita con schiaffi e minacciata di morte. Alle violenze fisiche si sarebbero aggiunte reiterate minacce, veicolate anche attraverso i social network, oltre a molestie e pedinamenti che avrebbero reso impossibile la vita della donna.

L'indagine e le misure cautelari

Gli accertamenti dei Carabinieri hanno permesso di documentare una serie di episodi che, secondo l'accusa, configurano un quadro di violenza di genere. I quattro indagati, al termine delle formalità di rito, sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa dell'interrogatorio di garanzia. Le indagini proseguono per chiarire ogni dettaglio e verificare eventuali ulteriori responsabilità.

Il fenomeno della violenza sulle donne

Questo caso si inserisce in un contesto più ampio di violenza sulle donne, un fenomeno che continua a destare allarme sociale. Le autorità invitano le vittime a denunciare senza timore, ricordando che esistono centri antiviolenza e servizi di supporto psicologico e legale. La collaborazione tra forze dell'ordine e magistratura è fondamentale per contrastare queste condotte e garantire giustizia.


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Argomenti:
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