Anziana truffata a Teramo: recuperati 20mila euro tra soldi e gioielli

Tempo di lettura: ~1 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Un episodio di truffa ai danni di un'anziana si è verificato a Teramo, dove i carabinieri hanno arrestato in flagranza un uomo e una donna. La vittima, una signora di 81 anni, è stata ingannata con una telefonata in cui l'uomo si è finto direttore di un ufficio postale, affermando che il figlio era trattenuto e che per liberarlo serviva denaro e preziosi.

Poco dopo, una giovane si è presentata presso l'abitazione dell'anziana, qualificandosi come dipendente delle poste, e ha ritirato 5mila euro in contanti, oltre a monili in oro e orologi per un valore di circa 15mila euro. I carabinieri, intervenuti tempestivamente, hanno individuato l'auto dei due indagati e, durante una perquisizione, hanno recuperato l'intera refurtiva, che è stata restituita alla legittima proprietaria.

Arresti convalidati e misure cautelari

Gli arresti sono stati convalidati dal giudice, che ha disposto per entrambi il divieto di dimora nella provincia di Teramo. Il processo con rito direttissimo è stato fissato per il prossimo 5 novembre. L'episodio mette in luce ancora una volta il pericolo delle truffe agli anziani, un fenomeno in crescita che richiede maggiore attenzione e prevenzione.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza