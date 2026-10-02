Milano, rapina violenta in piazza XXIV Maggio: arrestato 26enne egiziano

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Nella serata di ieri, a Milano, un episodio di violenza e criminalità ha scosso la zona di piazza XXIV Maggio. Due ragazzi sono stati aggrediti e rapinati da tre uomini, che dopo averli presi a calci al volto, si sono impossessati di una catenina d'oro e sono fuggiti. L'intervento tempestivo dei carabinieri ha permesso di arrestare uno dei responsabili, un 26enne di origine egiziana.

La dinamica dell'aggressione

Secondo la ricostruzione fornita dalle forze dell'ordine, i tre malviventi hanno avvicinato i due giovani, un 20enne e un suo amico, mentre si trovavano in piazza XXIV Maggio. Dopo una colluttazione, li hanno picchiati con calci e pugni, concentrando i colpi sul volto del 20enne. Approfittando della confusione, hanno strappato la catenina d'oro al ragazzo e si sono dati alla fuga in direzione del centro di Milano. Un testimone ha assistito alla scena e ha allertato immediatamente le forze dell'ordine.

L'inseguimento e l'arresto

Una pattuglia del nucleo radiomobile dei carabinieri, di passaggio in via Molino delle Armi, è stata attirata dalle grida delle vittime e ha notato i tre uomini fuggire. Dopo un breve inseguimento, i militari sono riusciti a bloccare uno dei tre, il 26enne egiziano, già sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'uomo è stato riconosciuto da due testimoni e dalla stessa vittima. Per lui è scattato l'arresto per rapina aggravata e lesioni personali aggravate in concorso.

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Le condizioni delle vittime

Il 20enne aggredito è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in codice verde al Policlinico di Milano, dove è stato medicato per contusioni al capo e al viso. Il suo amico ha invece riportato ferite più lievi e ha rifiutato il trasporto in ospedale. Entrambi hanno sporto denuncia contro i responsabili. Le indagini proseguono per identificare e catturare gli altri due complici, attualmente in fuga.

L'episodio riaccende i riflettori sulla sicurezza nelle strade milanesi, dove episodi di microcriminalità e violenza continuano a verificarsi, nonostante l'aumento dei controlli da parte delle forze dell'ordine.