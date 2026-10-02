Cerca

Cronaca Lombardia Milano

Milano, rapina violenta in piazza XXIV Maggio: arrestato 26enne egiziano

Redazione
Condividi:
Milano, rapina violenta in piazza XXIV Maggio: arrestato 26enne egiziano
Notizia in evidenza
Occhio alla notizia
Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale

Nella serata di ieri, a Milano, un episodio di violenza e criminalità ha scosso la zona di piazza XXIV Maggio. Due ragazzi sono stati aggrediti e rapinati da tre uomini, che dopo averli presi a calci al volto, si sono impossessati di una catenina d'oro e sono fuggiti. L'intervento tempestivo dei carabinieri ha permesso di arrestare uno dei responsabili, un 26enne di origine egiziana.

La dinamica dell'aggressione

Secondo la ricostruzione fornita dalle forze dell'ordine, i tre malviventi hanno avvicinato i due giovani, un 20enne e un suo amico, mentre si trovavano in piazza XXIV Maggio. Dopo una colluttazione, li hanno picchiati con calci e pugni, concentrando i colpi sul volto del 20enne. Approfittando della confusione, hanno strappato la catenina d'oro al ragazzo e si sono dati alla fuga in direzione del centro di Milano. Un testimone ha assistito alla scena e ha allertato immediatamente le forze dell'ordine.

L'inseguimento e l'arresto

Una pattuglia del nucleo radiomobile dei carabinieri, di passaggio in via Molino delle Armi, è stata attirata dalle grida delle vittime e ha notato i tre uomini fuggire. Dopo un breve inseguimento, i militari sono riusciti a bloccare uno dei tre, il 26enne egiziano, già sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'uomo è stato riconosciuto da due testimoni e dalla stessa vittima. Per lui è scattato l'arresto per rapina aggravata e lesioni personali aggravate in concorso.

Le condizioni delle vittime

Il 20enne aggredito è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in codice verde al Policlinico di Milano, dove è stato medicato per contusioni al capo e al viso. Il suo amico ha invece riportato ferite più lievi e ha rifiutato il trasporto in ospedale. Entrambi hanno sporto denuncia contro i responsabili. Le indagini proseguono per identificare e catturare gli altri due complici, attualmente in fuga.

L'episodio riaccende i riflettori sulla sicurezza nelle strade milanesi, dove episodi di microcriminalità e violenza continuano a verificarsi, nonostante l'aumento dei controlli da parte delle forze dell'ordine.


Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?

Iscriviti ai nostri canali ufficiali:

Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale
Argomenti:
milano rapina aggressione arresto carabinieri piazza xxiv maggio catenina d'oro violenza microcriminalità sicurezza

Scritto da Redazione

Leggi altri articoli

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti ai nostri canali Telegram e WhatsApp per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Canale WhatsApp Novità Entra nel Canale

Esplora la categoria Cronaca

Vedi tutti
Contenuto partner

Il metodo, verificato giorno per giorno

Negli ultimi 30 giorni i modelli statistici di Method Tipster sono stati confermati 4 volte su 7. Oggi sono analizzate 24 partite su 2 competizioni.

Vedi come funziona il metodo →

18+ · contenuti statistici, non consulenza