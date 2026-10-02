Rock Master apre le porte! Stasera scatta il duello lead

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Porte aperte al Rock Master, che festeggia 40 anni di competizioni ad Arco

Inaugurata la speciale edizione con il taglio del nastro nel Climbing Village

Stasera, ore 21, il Duello Lead in diretta TV su RAI Sport, pronti i 16 campioni internazionali

Tanti gli eventi di contorno, domani ore 20 riflettori puntati sul KO Boulder

Rock Master è tornato e mette in scena più spettacolo che mai! È ufficialmente iniziata la speciale edizione che fino a domenica celebra quarant’anni di competizioni di arrampicata sportiva ad Arco, nel Garda Trentino, e l’entusiasmo è alle stelle. Il festival climbing più longevo del mondo mette in scena una tre giorni da vivere tutta d’un fiato, che già stasera porta a sfidarsi i campioni internazionali nel Duello Lead sulle pareti del Climbing Stadium.

Nel primo pomeriggio l’atmosfera si è accesa con l’inaugurazione ufficiale nel Climbing Village, dove sono intervenuti il vicesindaco di Arco Marco Piantoni, Oskar Schwazer, direttore dell’APT Garda Trentino, il presidente di Rock Master 20.20 Stefano Bresciani, il presidente FASI Davide Battistella e il direttore di gara Angelo Seneci. Dopo aver sottolineato sul palco l’importanza dello speciale anniversario, si è svolto il tradizionale taglio del nastro che ha dato il via alla nuova edizione di Rock Master.

Nella ricca proposta firmata da Rock Master 20.20 e Garda Dolomiti SpA quest’anno trovano grande spazio le indimenticabili leggende dell’arrampicata: François Legrand e Muriel Sarkany, affiancati da Lynn Hill, Yuji Hirayama, Didier Raboutou e Robyn Erbesfield, protagonisti delle coinvolgenti chiacchierate targate Climbing Espresso. Tutti e sei saranno invece parte dello speciale appuntamento “Meet the Masters”, domani alle 17.30, e del “Rock Master Legacy Talk” di domenica alle 12.

Prima però c’è da godersi tutto lo spettacolo del Duello Lead di questa sera, che scatterà alle 20 con le qualificazioni e proseguirà alle 21 con le fasi finali in diretta TV su Rai Sport. A competere per il titolo sedici dei migliori climbers internazionali, e tra i favoriti c’è ancora una volta Adam Ondra, leggenda da cinque titoli mondiali e da ben otto vittorie a Rock Master. Al suo fianco però sono carichi e determinati Yannick Flohè (GER) e gli azzurri Filip Schenk e Giovanni Placci, mentre Laura Rogora dovrà vedersela con le medagliate olimpiche Brooke Raboutou (USA) e Jessica Pilz (AUT) e non solo.

Dopo aver conosciuto i nomi dei due vincitori del Duello Lead 2026, il divertimento prosegue fino a mezzanotte con la musica del Warm Up Party by Skylotec nel Climbing Village.

Domani si riparte alle 10, con il Climbing Village che accoglierà il pubblico tra gli stand di oltre venti aziende espositrici e un ricco programma di attività dedicate a tutte le età. Dopodiché sarà un susseguirsi di appuntamenti, tra talk, yoga, il Climbing Espresso con Yuji Hirayama e la FASI Speed Record Hunters, che alle 15 vedrà al via i migliori climbers della Nazionale italiana in una competizione dedicata alla velocità. Dalle 20 i riflettori del Climbing Stadium saranno invece tutti puntati sul KO Boulder, a incoronare i vincitori dopo i consueti quattro round di gara, seguito dal Rock Master Rewind by La Sportiva, serata dedicata agli anni ’80.

Anche quest’anno non mancherà inoltre The Fun Bloc in programma domenica mattina per gli amatori, i quali potranno emulare i campioni di Rock Master, e per gli atleti U15 da tutta Europa, chiamati a competere nel pomeriggio.

L’accesso a Rock Master è gratuito con la prenotazione sul sito ufficiale dell’evento. Chi non potrà partecipare dal vivo potrà comunque vivere lo spettacolo del Duello Lead di stasera in diretta su Rai Sport, mentre venerdì 9 alle 19.45 andrà in onda la differita del KO Boulder.

Info: www.rockmaster.com

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