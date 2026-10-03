Trump elogia Giorgia Meloni alla Casa Bianca: il rapporto è molto buono

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Durante un incontro con i giornalisti alla Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rilasciato dichiarazioni di stima nei confronti della premier italiana Giorgia Meloni. Alla domanda su come definirebbe il suo rapporto con la leader di Fratelli d'Italia, Trump ha risposto senza esitazioni: "Il mio rapporto con Giorgia Meloni è molto buono. Mi è sempre piaciuta".

Un rapporto consolidato

Non è la prima volta che l'ex presidente americano esprime apprezzamento per Giorgia Meloni. Già in passato, durante il suo mandato e anche dopo, Trump aveva elogiato la premier italiana per la sua determinazione e per la linea politica adottata su temi come l'immigrazione e la sovranità nazionale. La sintonia tra i due è nota da tempo, e queste ultime dichiarazioni rafforzano un asse politico che potrebbe avere ripercussioni anche a livello europeo.

Le reazioni e il contesto internazionale

Le parole di Trump arrivano in un momento delicato per la politica internazionale, con gli Stati Uniti impegnati nella campagna elettorale e l'Europa che osserva con attenzione. La Meloni, dal canto suo, ha sempre mantenuto un profilo istituzionale nei confronti degli Stati Uniti, cercando di rafforzare i legami transatlantici. Il rapporto tra i due leader potrebbe rivelarsi strategico in vista delle prossime sfide globali, dalla sicurezza al commercio.

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Un asse che fa discutere

Le dichiarazioni di Trump hanno immediatamente fatto il giro delle agenzie di stampa e dei social, alimentando il dibattito politico. Mentre i sostenitori della premier vedono in queste parole un riconoscimento internazionale, alcuni critici sottolineano le differenze di approccio su temi come il clima e i diritti. Tuttavia, la stima personale espressa da Trump appare sincera e potrebbe tradursi in una collaborazione più stretta in futuro, soprattutto in ambito economico e della difesa.