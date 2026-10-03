Co-pilota omanita tenta di dirottare volo Flydubai per Tel Aviv: accoltella il comandante
Un grave incidente aereo è stato sventato sul volo Flydubai diretto a Tel Aviv. Il co-pilota di nazionalità omanita ha accoltellato il comandante e ha tentato di far precipitare l'aereo. Lo riporta il Wall Street Journal, citando fonti investigative.
Un allarme ignorato
Secondo quanto emerso, il co-pilota era stato interdetto al volo dalle autorità dell'Oman a causa del timore che avesse adottato posizioni ideologiche radicali. Nonostante questo precedente, l'uomo era riuscito a essere impiegato su un volo di linea diretto in Israele.
Le accuse di Netanyahu
Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che, sulla base delle testimonianze raccolte e dei profili social dell'attentatore, il co-pilota omanita aveva subito un indottrinamento radicale islamista. Netanyahu ha definito l'episodio un attacco terroristico evitato grazie alla reazione del personale di bordo.
Le conseguenze
L'episodio solleva interrogativi sui controlli di sicurezza nei voli internazionali e sulla possibilità che individui con precedenti legami con l'estremismo riescano a eludere le misure di prevenzione. Le autorità israeliane e omanite non hanno rilasciato ulteriori commenti.
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