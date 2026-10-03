Co-pilota omanita tenta di dirottare volo Flydubai per Tel Aviv: accoltella il comandante

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Un grave incidente aereo è stato sventato sul volo Flydubai diretto a Tel Aviv. Il co-pilota di nazionalità omanita ha accoltellato il comandante e ha tentato di far precipitare l'aereo. Lo riporta il Wall Street Journal, citando fonti investigative.

Un allarme ignorato

Secondo quanto emerso, il co-pilota era stato interdetto al volo dalle autorità dell'Oman a causa del timore che avesse adottato posizioni ideologiche radicali. Nonostante questo precedente, l'uomo era riuscito a essere impiegato su un volo di linea diretto in Israele.

Le accuse di Netanyahu

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che, sulla base delle testimonianze raccolte e dei profili social dell'attentatore, il co-pilota omanita aveva subito un indottrinamento radicale islamista. Netanyahu ha definito l'episodio un attacco terroristico evitato grazie alla reazione del personale di bordo.

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Le conseguenze

L'episodio solleva interrogativi sui controlli di sicurezza nei voli internazionali e sulla possibilità che individui con precedenti legami con l'estremismo riescano a eludere le misure di prevenzione. Le autorità israeliane e omanite non hanno rilasciato ulteriori commenti.