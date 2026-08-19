in Val di Fiemme la Coppa del Mondo. Becchis, prof Sprint dello Skiroll

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La Val di Fiemme chiamata a decretare la Coppa del Mondo di Skiroll 2026 Dal 18 al 20 settembre gli skirollisti più forti tra Ziano di Fiemme e Alpe Cermis Il quattro volte campione del mondo sprint Becchis si racconta tra insegnamento e gare Il comitato Nordic Ski Val di Fiemme al lavoro per i grandi appuntamenti sportivi della vallata olimpica Gli sci a rotelle sfrecciano sull’asfalto, i bastoncini scandiscono il ritmo e l’adrenalina torna protagonista, per un’altra stagione di Skiroll che è pronta ad entrare nel vivo. Tra pochi giorni parte la Coppa del Mondo, che ancora una volta avrà nella Val di Fiemme, in Trentino, il suo ultimo e decisivo atto, in programma dal 18 al 20 settembre. Nell’attesa, la Coppa Italia NextPro ha regalato spettacolo con le sue prime uscite, premiando tra gli altri i campioni italiani Alba Mortagna e Riccardo Lorenzo Masiero, ma anche un Emanuele Becchis capace di centrare un perfetto en plein nelle cinque prove Sprint disputate fin qui, conquistando anche il titolo di campione italiano Sprint nell’appuntamento aquiliano di Castel di Sangro, a confermare il 33enne cuneese come riferimento indiscusso della velocità. Tra un mese le ambizioni degli skirollisti azzurri e internazionali si riverseranno in Val di Fiemme, tra Ziano di Fiemme e l’Alpe Cermis, per un appuntamento che attende con entusiasmo il “professore della velocità” Emanuele Becchis, campione del mondo Sprint ‘nel tempo libero’ e docente di scienze motorie e sportive di professione, pronto a tornare nella vallata olimpica dopo averci conquistato lo scorso settembre la sua quarta Coppa del Mondo di specialità, spuntandola di un soffio sul trentino Michele Valerio. Gli sguardi sono inevitabilmente puntati sulla prima tappa della massima rassegna internazionale, in programma tra pochi giorni, il 28 agosto, a Trollhättan (SWE), in una sprint in tecnica libera che si preannuncia però tutt’altro che semplice per il fuoriclasse cuneese: “Cercherò di prepararmi al meglio per una sprint che non si addice alle mie caratteristiche. Il percorso di gara è molto lungo e tosto, parte con 800 metri in piano per poi svilupparsi in salita. Farò del mio meglio cercando di portare a casa qualche punto, per poi concentrarmi sul Mondiale e sulla tappa fiemmese”. Dal 3 al 5 settembre sarà decisamente ambita la seconda tappa in programma a Madona, in Lettonia, appuntamento che ospiterà i Campionati Mondiali. Dopodiché sarà la vallata trentina ad accogliere la carovana Junior e Senior dello “sci di fondo estivo”. Il programma partirà nella mattinata di venerdì 18 settembre con la Mass Start da 10 km in tecnica classica sulle iconiche ascese dell’Alpe Cermis, proseguendo sabato 19 dalle 14 con i 200 metri Sprint in tecnica libera in Via Nazionale, nel centro di Ziano di Fiemme, e domenica 20, dalle 10, con la Team Sprint in tecnica libera. “Se lo Skiroll è oggi un movimento consolidato in Italia, un grande merito va attribuito anche alla Val di Fiemme – ha aggiunto Becchis, – da anni è promotrice della disciplina e la crescita dell'intero movimento è tangibile. Credo che le Sprint, in particolare, rappresentino un format decisamente coinvolgente per il pubblico che può essere esportato in qualsiasi centro. Inoltre noto un interesse sempre maggiore da parte dei fondisti, che si avvicinano allo skiroll non solo durante la preparazione estiva, ma anche in inverno”. Per Becchis coniugare il lavoro con le competizioni e gli allenamenti sugli sci a rotelle è diventata ormai una routine consolidata, come racconta: “Il mio lavoro da insegnante mi impegna da settembre a giugno, così ho la fortuna di riuscire a dedicarmi alle gare per tutta l’estate, periodo in cui posso aumentare i carichi. Durante il resto dell’anno, nonostante alcune giornate più impegnative, riesco comunque a ritagliarmi quel tempo necessario per allenarmi al meglio”. Dopo essere stata protagonista con 21 medaglie assegnate ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 – in cui Becchis ha vestito il ruolo di allenatore delle squadre di sci di fondo di Messico e Libano – e 38 ai Giochi Paralimpici, la Val di Fiemme e il comitato organizzatore Nordic Ski Val di Fiemme sono pronti ad accogliere i prossimi grandi appuntamenti, con la Coppa del Mondo di Skiroll che sarà seguita dalla Coppa del Mondo di Combinata Nordica dall’11 al 13 dicembre, dalla FIS Continental Cup di Salto Speciale il 19 e 20 dicembre e dal 21° Tour de Ski, in programma dall’8 al 10 gennaio 2027. Info: www.fiemmeworldcup.com