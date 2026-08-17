Crotone Cosenza 0-2 Greco guarda al futuro Coppitelli promuove i progressi dei rossoblù

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Il derby calabrese offre indicazioni importanti ai due allenatori tra squadre ancora in costruzione giovani da valorizzare e nuovi equilibri tattici

Il Cosenza supera il Crotone per 2-0 e conquista il passaggio del turno, ma le dichiarazioni dei due tecnici nel dopogara vanno oltre il semplice risultato. Da una parte Emilio Greco analizza con lucidità le difficoltà incontrate dalla formazione rossoblù, sottolineando la necessità di completare l’organico e costruire una maggiore solidità mentale. Dall’altra Alessandro Coppitelli accoglie positivamente la vittoria, pur ricordando che entrambe le squadre stanno attraversando una fase di profondo rinnovamento.

La sfida ha rappresentato un banco di prova significativo per due formazioni che stanno ancora cercando la propria identità. Il Crotone ha mostrato alcuni principi interessanti soprattutto nel primo tempo, mentre il Cosenza è riuscito a sfruttare meglio gli episodi e a gestire con maggiore efficacia i momenti decisivi dell’incontro.

Greco analizza la prestazione del Crotone

Nel commentare la sconfitta, mister Emilio Greco ha individuato aspetti positivi e criticità. Il tecnico considera fisiologiche le difficoltà emerse, soprattutto alla luce dei numerosi cambiamenti effettuati durante il mercato e del poco tempo avuto a disposizione per disputare partite di livello.

Il Crotone ha provato a costruire il gioco dal basso e a mantenere il controllo del pallone attraverso il 4-3-3. Nel corso della prima frazione sono emerse alcune buone combinazioni, ma alla squadra è mancata la continuità necessaria per trasformare il possesso in occasioni concrete.

Secondo Greco, i suoi uomini avrebbero potuto fare qualcosa in più per trovare il vantaggio durante il primo tempo. La rete subita nella ripresa ha invece modificato l’atteggiamento della squadra, incidendo in maniera evidente sull’aspetto emotivo.

La necessità di costruire un maggiore equilibrio mentale

Uno dei temi centrali affrontati dall’allenatore è stato quello della tenuta psicologica. Dopo il gol del Cosenza, il Crotone ha perso parte delle proprie certezze, mostrando una fragilità che Greco vuole correggere nel corso della stagione.

Il tecnico ha spiegato che una squadra giovane deve imparare a mantenere equilibrio e lucidità anche dopo un episodio negativo. Subire una rete non può compromettere quanto costruito in precedenza, soprattutto in un campionato lungo e difficile.

Per Greco, questa crescita dovrà passare attraverso il lavoro quotidiano, l’analisi degli errori e una maggiore consapevolezza collettiva. La gara contro il Cosenza è stata, infatti, la prima vera verifica disputata dalla squadra durante il percorso di preparazione.

Il progetto tattico del nuovo Crotone

Greco ha fornito indicazioni interessanti anche sull’identità tattica che vuole costruire. L’obiettivo è controllare il gioco attraverso calciatori tecnicamente validi e sviluppare successivamente l’azione sulle corsie laterali, dove il tecnico ritiene che la squadra abbia un potenziale importante.

Il centrocampo dovrà garantire qualità nella prima costruzione e accompagnare la manovra, creando le condizioni per liberare gli esterni offensivi. Alcuni movimenti sono già stati eseguiti correttamente, ma dovranno essere riproposti con maggiore frequenza.

Particolare attenzione è stata dedicata alla posizione di Zac, utilizzato davanti alla difesa. Greco ritiene che il giocatore abbia le caratteristiche necessarie per agire da playmaker, pur potendo essere impiegato anche come mezzala o trequartista. La possibilità di contare su elementi duttili sarà fondamentale per una rosa ancora in fase di completamento.

Dal 4-3-3 al 4-4-2 durante la partita

Dopo lo svantaggio, il tecnico del Crotone ha modificato l’assetto passando al 4-4-2. La scelta è stata dettata dalla volontà di aumentare la presenza offensiva senza perdere completamente l’equilibrio.

Greco ha comunque ridimensionato l’importanza dei moduli, spiegando che a fare la differenza sono soprattutto le caratteristiche dei calciatori, l’interpretazione degli spazi e la capacità di adattarsi ai diversi momenti della gara.

In prospettiva, il Crotone potrebbe alternare la difesa a tre e quella a quattro. L’obiettivo dell’allenatore è costruire una formazione capace di utilizzare più soluzioni tattiche, senza dipendere esclusivamente dal 4-3-3.

Greco chiede tempo e rinforzi per completare la squadra

La rosa del Crotone Calcio non è ancora definitiva. Lo stesso allenatore ha confermato che il gruppo dovrà essere completato attraverso il mercato, dopo le numerose partenze e gli arrivi registrati durante l’estate.

Greco ha sottolineato la piena condivisione delle strategie con il direttore sportivo. Il progetto prevede l’inserimento di diversi giovani di prospettiva, consapevoli però che questi calciatori avranno bisogno di tempo, fiducia e lavoro per esprimere le proprie qualità.

La sconfitta nel derby lascia inevitabilmente rammarico, ma non cambia il giudizio complessivo del tecnico. In questa fase, la priorità è costruire un gruppo competitivo e prepararlo adeguatamente ai prossimi impegni ufficiali.

Il sostegno dei tifosi e il senso di appartenenza

Greco ha dedicato una parte importante del suo intervento al rapporto con la città e con i sostenitori. Al termine della partita, nonostante il risultato negativo, l’allenatore ha apprezzato l’atteggiamento del pubblico e le parole rivolte alla squadra.

Il tecnico ritiene che un gruppo giovane abbia bisogno di sentirsi sostenuto, soprattutto nei momenti di difficoltà. La vicinanza dei tifosi può favorire la maturazione dei calciatori e aiutarli ad affrontare con maggiore serenità un campionato impegnativo.

Greco ha inoltre espresso il desiderio di organizzare, quando la rosa sarà completa, alcuni allenamenti a porte aperte. L’intenzione è creare un legame più forte tra squadra, città e tifoseria.

La scelta personale di vivere nel centro di Crotone rappresenta un segnale preciso. L’allenatore vuole conoscere la realtà locale, respirarne l’atmosfera e trasferire ai giocatori il significato di indossare la maglia rossoblù.

Coppitelli soddisfatto della crescita del Cosenza

Sul fronte opposto, mister Alessandro Coppitelli ha accolto con soddisfazione la vittoria e il passaggio del turno. Il tecnico del Cosenza ha però mantenuto un atteggiamento prudente, considerando la partita una tappa del percorso di preparazione.

Anche il Cosenza Calcio è una squadra rinnovata e ancora in costruzione. Per questo motivo, secondo Coppitelli, il risultato deve essere valutato tenendo conto del momento attraversato dalle due formazioni.

Più del 2-0, l’allenatore ha apprezzato lo spirito mostrato dai suoi giocatori e i progressi compiuti rispetto alle precedenti uscite. La gara ha inoltre permesso di concedere minuti a elementi che avevano bisogno di migliorare la condizione e di conoscere più da vicino alcuni nuovi acquisti.

Coppitelli elogia McJannet

Tra i calciatori messi in evidenza dal tecnico figura Charles McJannet, giudicato un elemento di alto livello e destinato ad avere un ruolo importante durante la stagione.

Coppitelli conosce bene le qualità del giocatore e ha riconosciuto alla società il merito di averlo inserito nell’organico. La sua prestazione nel derby ha offerto segnali incoraggianti, sia dal punto di vista tecnico sia sotto il profilo dell’inserimento nei nuovi meccanismi di squadra.

McJannet viene considerato uno dei tasselli sui quali costruire il nuovo Cosenza, anche se avrà bisogno, come altri compagni, di accumulare minuti e migliorare progressivamente la condizione atletica.

Una vittoria utile ma il campionato sarà un’altra storia

Coppitelli si è detto molto soddisfatto della prestazione, pur evitando conclusioni affrettate. La condizione ancora provvisoria di Crotone e Cosenza rende difficile attribuire alla partita un valore definitivo.

Il passaggio del turno resta comunque importante perché consente alla squadra di disputare un’altra gara ufficiale e di proseguire il proprio percorso di crescita. Il derby è andato oltre il significato di una normale amichevole, offrendo intensità, motivazioni e indicazioni utili allo staff tecnico.

L’allenatore del Cosenza ha infine ricordato che con l’inizio del campionato cambieranno il livello delle difficoltà e il peso dei punti in palio. La vittoria contro il Crotone rappresenta quindi una buona base, ma non un punto di arrivo.

Due percorsi ancora da completare

Il derby Crotone Cosenza ha messo di fronte due squadre accomunate da una fase di trasformazione. Il Crotone dovrà lavorare sulla continuità, sulla solidità emotiva e sul completamento della rosa. Il Cosenza può invece ripartire dal risultato, dallo spirito mostrato e dall’inserimento positivo dei nuovi arrivati.

Greco e Coppitelli hanno adottato prospettive differenti ma condividono la stessa consapevolezza: serviranno tempo e lavoro per definire il volto delle rispettive squadre. Il 2-0 premia il Cosenza, mentre al Crotone restano indicazioni preziose da utilizzare per accelerare il proprio processo di crescita.