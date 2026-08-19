Meteo Italia, alta pressione e caldo prima di temporali e calo termico al Centro-Nord

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Meteo Italia oggi 19 agosto 2026 sole e caldo prima dell’arrivo dei temporali

L’alta pressione concede una giornata prevalentemente stabile, ma dalla sera il tempo inizierà a cambiare sulle regioni settentrionali

L’alta pressione torna temporaneamente a rinforzarsi sull’Italia e favorisce una giornata in gran parte soleggiata. Oggi, mercoledì 19 agosto 2026, il cielo risulterà sereno o poco nuvoloso su molte regioni, mentre le temperature registreranno un nuovo aumento.

La stabilità atmosferica, tuttavia, avrà breve durata. Tra la sera e la notte i primi segnali di un peggioramento meteo raggiungeranno le Alpi, il Nord-Ovest e parte della Liguria. Sarà l’anticipo della perturbazione attesa tra giovedì 20 e venerdì 21 agosto, quando temporali e rovesci interesseranno soprattutto il Centro-Nord.

Meteo oggi al Nord

Sulle regioni settentrionali la giornata inizierà con condizioni generalmente stabili. Il cielo si presenterà poco o parzialmente nuvoloso, con ampie schiarite sulle pianure e lungo le coste.

La situazione cambierà gradualmente dal pomeriggio, quando aumenterà la nuvolosità sui rilievi. Dalla sera saranno possibili rovesci e temporali sui settori alpini e prealpini, con un successivo interessamento del Piemonte, della Lombardia settentrionale, del Trentino, delle aree montuose del Veneto e di parte della Liguria.

I fenomeni potranno proseguire durante la notte, anticipando il peggioramento più organizzato previsto per giovedì. I venti soffieranno prevalentemente dai quadranti meridionali, mentre il Mar Ligure potrà risultare più mosso rispetto all’Adriatico.

Le temperature massime al Nord saranno comprese indicativamente tra i 28 gradi di Genova e i 36 gradi di Bologna, con caldo più intenso sulla Pianura Padana centro-orientale.

Meteo al Centro e in Sardegna

Il meteo al Centro Italia sarà caratterizzato da sole prevalente e temperature elevate. Il cielo risulterà sereno o poco nuvoloso su Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Sardegna.

Qualche addensamento potrà svilupparsi nelle ore più calde sui rilievi appenninici. Non si escludono brevi e isolati piovaschi nelle aree interne dell’Abruzzo, in particolare sui rilievi della provincia dell’Aquila, ma senza fenomeni diffusi.

I venti saranno generalmente deboli o moderati dai quadranti meridionali. I mari si presenteranno poco mossi, con locali variazioni lungo i litorali maggiormente esposti.

Le temperature massime al Centro e in Sardegna saranno comprese prevalentemente tra 32 e 35 gradi. Valori localmente superiori potranno essere raggiunti nelle pianure interne, nelle vallate e sui settori orientali e meridionali della Sardegna.

Meteo al Sud e in Sicilia

La rimonta dell’anticiclone favorirà un ritorno a condizioni più stabili anche sulle regioni meridionali. Il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso su Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Durante il pomeriggio potranno formarsi addensamenti sui rilievi della Calabria, della Basilicata e della Sicilia settentrionale. In queste zone non si possono escludere brevi rovesci o temporali isolati, destinati comunque a esaurirsi rapidamente.

I venti saranno deboli e variabili, con locali componenti settentrionali. I mari risulteranno generalmente calmi o poco mossi.

Le temperature al Sud e in Sicilia raggiungeranno valori compresi mediamente tra 30 e 34 gradi. Picchi più elevati saranno possibili nelle zone interne della Puglia, della Sicilia e della Sardegna.

Peggioramento meteo da giovedì 20 agosto

La situazione atmosferica cambierà in maniera più evidente nella giornata di giovedì 20 agosto. Una perturbazione di origine atlantica raggiungerà inizialmente il Nord-Ovest, per poi estendersi alle Alpi, alle Prealpi, alla Liguria di Levante, all’Emilia occidentale e all’alta Toscana.

Saranno possibili temporali localmente intensi, accompagnati da frequente attività elettrica, improvvise raffiche di vento e grandinate. Le precipitazioni più abbondanti potrebbero interessare i settori alpini e prealpini della Lombardia, dove non si escludono accumuli rilevanti.

Con il passare delle ore il peggioramento raggiungerà anche il Nord-Est. Sul resto dell’Italia prevarranno ancora condizioni soleggiate, con caldo intenso soprattutto sulle regioni meridionali e sulle Isole Maggiori.

Venerdì 21 agosto temporali e temperature in diminuzione

Nella giornata di venerdì 21 agosto l’instabilità dovrebbe coinvolgere una parte più ampia del Centro-Nord. Rovesci e temporali sparsi potranno svilupparsi sulle regioni settentrionali e successivamente su Toscana, Umbria e aree interne del Centro.

Alcuni fenomeni potrebbero risultare intensi a causa del contrasto tra l’aria più fresca in arrivo e il calore accumulato nei bassi strati dell’atmosfera. In presenza dei temporali più organizzati saranno possibili grandine e forti raffiche di vento.

Le temperature diminuiranno al Nord e su parte del Centro, con un calo localmente sensibile. Al Sud e sulle Isole, invece, il tempo resterà più stabile e caldo.

Le previsioni per il weekend

Durante il fine settimana del 22 e 23 agosto la perturbazione tenderà progressivamente ad allontanarsi, favorendo un miglioramento su buona parte dell’Italia.

Al Nord potranno persistere acquazzoni pomeridiani soprattutto lungo le Alpi, le Prealpi e le zone di pianura più vicine ai rilievi. Il tempo dovrebbe risultare più stabile al Centro-Sud e sulle Isole, dove prevarranno sole e temperature estive.

Dopo la diminuzione provocata dal passaggio perturbato, i valori termici tenderanno a riportarsi più vicini alle medie della seconda metà di agosto.

Tendenza meteo per l’ultima parte di agosto

Nell’ultima decade del mese le dinamiche atmosferiche europee potrebbero diventare più movimentate. Una depressione nord-atlantica tenderà a spingersi verso l’Europa occidentale, favorendo l’arrivo di correnti più fresche, umide e instabili verso il Mediterraneo.

Le regioni del Centro-Nord potrebbero quindi attraversare nuove fasi temporalesche, alternate a pause più asciutte. Un primo passaggio instabile è ipotizzato intorno a martedì 25 agosto, con possibili rovesci, temporali e un’ulteriore diminuzione delle temperature soprattutto al Nord.

Lo scenario sarà differente al Sud e sulle Isole Maggiori. L’affondo della depressione sull’Europa occidentale potrebbe richiamare correnti calde di origine nordafricana verso il Mediterraneo centrale. Sicilia, Sardegna, Calabria e Puglia potrebbero quindi registrare temperature superiori alle medie, con punte localmente comprese tra 35 e 38 gradi nelle zone interne.

Possibile burrasca di fine estate

I modelli meteorologici a medio e lungo termine mostrano la possibilità di una seconda perturbazione atlantica negli ultimi giorni di agosto. Se questa tendenza venisse confermata, l’ingresso di aria più fresca sopra mari ancora molto caldi potrebbe favorire la formazione di temporali intensi e organizzati.

Si tratterebbe della cosiddetta prima rottura dell’estate, una fase meteorologica tipica della parte finale di agosto. Questo passaggio non segnerebbe necessariamente la conclusione definitiva del caldo, ma potrebbe interrompere le condizioni stabili e modificare l’assetto atmosferico sul Mediterraneo.

Vista la distanza temporale, intensità, traiettoria e regioni coinvolte dovranno essere confermate dai prossimi aggiornamenti. Settembre, infatti, può ancora proporre periodi molto caldi e soleggiati, soprattutto sulle regioni meridionali.

La previsione giornaliera è coerente con il bollettino nazionale della Protezione Civile, mentre la tendenza successiva trova riscontro nelle previsioni mensili dell’Aeronautica Militare.