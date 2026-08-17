Jova Summer Party a Catanzaro come arrivare parcheggi navette e viabilità per il 22 agosto

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Jova Summer Party a Catanzaro come tutte le indicazioni per raggiungere la Calabria Music Arena in auto treno o aereo con informazioni sulle aree di sosta e sui collegamenti dopo il concerto

In vista del Jova Summer Party di Catanzaro, in programma il 22 agosto alla Calabria Music Arena, è stato predisposto un piano speciale per disciplinare la viabilità, organizzare i parcheggi e agevolare gli spostamenti del pubblico.

L’area del concerto si trova a Germaneto, nelle vicinanze dell’Università Magna Graecia e della Cittadella Regionale. Per limitare le congestioni lungo le principali strade di accesso, il piano prevede parcheggi a pagamento su prenotazione, un’area di sosta gratuita, navette dedicate e collegamenti ferroviari notturni.

Parcheggi per il Jova Summer Party a Catanzaro

Il sistema dei parcheggi per il concerto del 22 agosto è stato suddiviso in più aree. La scelta del parcheggio è importante perché determina il percorso stradale da seguire e l’eventuale utilizzo delle navette.

Parcheggi a pagamento con prenotazione

Le principali aree di sosta vicine alla Calabria Music Arena sono a pagamento e devono essere prenotate anticipatamente attraverso il sito ufficiale dell’evento oppure tramite i canali di AMC Catanzaro.

I parcheggi disponibili sono:

Area Teti a Catanzaro Lido

Area Ente Fiera G Colosimo

Area Comalca

Area Cittadella Regionale

Le aree saranno collegate alla zona del concerto mediante un servizio di navette organizzato per distribuire il pubblico e ridurre il numero di veicoli diretti verso Germaneto.

Parcheggio gratuito a Caraffa e San Floro

Per chi preferisce lasciare l’automobile fuori dalla zona maggiormente interessata dal traffico è disponibile un parcheggio gratuito nell’Area Industriale di Caraffa e San Floro.

Per raggiungerlo sono stati indicati diversi itinerari:

Da Lamezia Terme: percorrere la SS 280 in direzione Catanzaro, uscire a Caraffa e proseguire sulla SP 49, all’altezza di Tabacchi Gigliotta, seguendo le indicazioni per San Floro e la Zona Industriale.

percorrere la SS 280 in direzione Catanzaro, uscire a Caraffa e proseguire sulla SP 49, all’altezza di Tabacchi Gigliotta, seguendo le indicazioni per San Floro e la Zona Industriale. Da Catanzaro nord: percorrere la SS 280 in direzione Lamezia Terme, prendere l’uscita Caraffa e continuare sulla SP 49 verso San Floro e la Zona Industriale.

percorrere la SS 280 in direzione Lamezia Terme, prendere l’uscita Caraffa e continuare sulla SP 49 verso San Floro e la Zona Industriale. Da Soverato: seguire la SS 106 verso Catanzaro Lido, svoltare sulla SP 172 in direzione Borgia all’altezza del Parco Archeologico, quindi imboccare la SP 47 e la SP 46 fino alla Zona Industriale.

seguire la SS 106 verso Catanzaro Lido, svoltare sulla SP 172 in direzione Borgia all’altezza del Parco Archeologico, quindi imboccare la SP 47 e la SP 46 fino alla Zona Industriale. Da Catanzaro Lido: percorrere la SS 106 verso Soverato, svoltare sulla SP 172 in direzione Borgia e proseguire sulla SP 47 e sulla SP 46.

Parcheggi per persone con disabilità

I posti auto riservati alle persone con disabilità saranno disponibili nel parcheggio dell’Università Magna Graecia, situato nelle immediate vicinanze dell’ingresso della Calabria Music Arena.

Come raggiungere la Calabria Music Arena in auto o in moto

Chi arriverà in auto o in moto dovrà seguire la segnaletica temporanea e le indicazioni del personale presente lungo le strade. In prossimità di Germaneto sarà attiva una viabilità speciale e non sempre i percorsi suggeriti dai navigatori coincideranno con quelli autorizzati per l’evento.

Da Salerno

Percorrere l’Autostrada A2 del Mediterraneo in direzione Reggio Calabria fino allo svincolo Lamezia Terme Catanzaro. Proseguire sulla SS 280 verso Catanzaro e seguire le indicazioni per il parcheggio assegnato.

I flussi provenienti da Lamezia saranno indirizzati principalmente verso l’Area Comalca.

Da Reggio Calabria

Percorrere l’A2 in direzione Salerno fino allo svincolo Lamezia Terme Catanzaro e continuare sulla SS 280 verso Catanzaro.

In alternativa è possibile utilizzare la SS 106 lungo il versante ionico. Una volta arrivati nei pressi di Germaneto sarà necessario seguire esclusivamente la viabilità predisposta per il concerto e le indicazioni relative al parcheggio prenotato.

Da Taranto Crotone e dalla costa ionica

Percorrere la SS 106 Jonica in direzione Catanzaro. I veicoli provenienti da Crotone e da Catanzaro Lido saranno indirizzati principalmente verso l’Area Cittadella.

Dalla Sila

Il percorso varia in base alla località di partenza. Chi arriva dal versante cosentino può utilizzare la SS 107 e successivamente l’A2 e la SS 280 verso Catanzaro.

Per le altre provenienze è consigliato raggiungere Catanzaro attraverso l’itinerario più adatto e attenersi, nei pressi di Germaneto, alla segnaletica temporanea e alle disposizioni delle forze dell’ordine.

Come raggiungere il parcheggio della Cittadella Regionale

Dalla costa ionica nord e da Taranto o Crotone

Percorrere la SS 106 in direzione Catanzaro. Raggiunta Simeri Mare, continuare sulla SS 106 per circa 1,8 chilometri fino alla rotatoria e svoltare a destra sulla SP 16 in direzione Autostrada.

Dopo circa 900 metri svoltare nuovamente a destra e immettersi sulla SS 106 Var. Trascorsi circa 5 chilometri, prendere l’uscita Catanzaro Sud.

È importante non proseguire verso l’uscita successiva Catanzaro Ovest Autostrada, anche nel caso in cui venga suggerito dal navigatore, perché la rampa diretta verso il parcheggio della Cittadella sarà chiusa al traffico.

Continuare verso sud in direzione Reggio Calabria e Autostrada. Dopo la stazione ferroviaria e l’Ente Fiera, alla rotatoria svoltare verso l’Autostrada. Raggiunta la rotatoria del quartiere Lido, girare a destra sulla SS 280 Dir in direzione Catanzaro Autostrada.

Dopo circa 400 metri prendere la prima uscita e percorrere la SP 48 verso nord per 5,5 chilometri.

Dalla costa ionica sud e da Reggio Calabria o Soverato

Percorrere la SS 106 verso Catanzaro. Dopo Copanello continuare sulla SS 106 lungo il litorale ionico in direzione Squillace, evitando la nuova SS 106 Var.

Alla rotatoria del quartiere Lido immettersi sulla SS 280 Dir in direzione Catanzaro Autostrada. Dopo circa 400 metri prendere la prima uscita e continuare sulla SP 48 verso nord per 5,5 chilometri.

Dall’autostrada

Prendere l’uscita Lamezia Terme Catanzaro, seguire le indicazioni per Catanzaro e immettersi sulla SS 280.

Dopo circa 35 chilometri prendere l’uscita Università e proseguire sulla SS 280 Dir in direzione sud per circa 3,5 chilometri. Uscire a Università Regione Calabria e, alla rotatoria, utilizzare la seconda uscita obbligatoria verso il Centro Agroalimentare.

Continuare su Viale Europa per circa 2,5 chilometri, quindi svoltare a sinistra sulla SP 48 all’altezza della segnaletica per Catanzaro e A2 del Mediterraneo. Proseguire verso nord per circa 3 chilometri.

Come raggiungere il parcheggio Comalca

Dall’autostrada

Dall’A2 prendere l’uscita Lamezia Terme Catanzaro e immettersi sulla SS 280 verso Catanzaro. Dopo circa 35 chilometri utilizzare l’uscita Università.

Proseguire sulla SS 280 Dir verso sud per circa 3,5 chilometri e prendere l’uscita Università Regione Calabria. Alla rotatoria scegliere la seconda uscita obbligatoria verso il Centro Agroalimentare. Il parcheggio Comalca si trova a circa 700 metri.

Da Taranto e Crotone

Percorrere la SS 106 verso Catanzaro. Dopo Simeri Mare continuare per circa 1,8 chilometri, raggiungere la rotatoria e svoltare sulla SP 16 in direzione Autostrada.

Dopo circa un chilometro immettersi sulla SS 106 Var e, trascorsi circa 5 chilometri, prendere l’uscita Catanzaro Sud. Non utilizzare la successiva uscita Catanzaro Ovest Autostrada, poiché la rampa interessata sarà chiusa.

Continuare verso sud. Dopo la stazione ferroviaria e l’Ente Fiera, alla rotatoria svoltare verso l’Autostrada. Raggiunta la rotatoria di Catanzaro Lido, imboccare la SS 280 Dir e prendere la prima uscita dopo circa 400 metri.

Percorrere la SP 48 verso nord per circa 5 chilometri seguendo le indicazioni per il Centro Agroalimentare.

Da Reggio Calabria lungo la costa ionica

Percorrere la SS 106 in direzione Catanzaro. Dopo Copanello proseguire lungo il litorale ionico verso Squillace, senza utilizzare la nuova SS 106 Var.

Alla rotatoria di Catanzaro Lido immettersi sulla SS 280 Dir verso Catanzaro Autostrada. Dopo circa 400 metri prendere la prima uscita e percorrere la SP 48 verso nord per circa 5 chilometri, seguendo le indicazioni per il Centro Agroalimentare.

Come arrivare al concerto in treno

Il treno rappresenta una delle soluzioni consigliate per evitare il traffico previsto nell’area di Germaneto.

Stazione di Catanzaro Germaneto

La stazione di Catanzaro Germaneto è lo scalo ferroviario più vicino alla Calabria Music Arena. Per raggiungere l’area del concerto sarà predisposto un percorso pedonale dedicato e presidiato.

Prima della partenza è opportuno controllare gli orari dei treni regionali e le eventuali modifiche programmate per il 22 agosto.

Stazione di Catanzaro Lido

Dall’area Ente Fiera saranno attive le navette AMC per la Calabria Music Arena. Il servizio inizierà alle ore 14 con una frequenza prevista di circa 10 minuti.

Stazione di Lamezia Terme Centrale

Dalla stazione di Lamezia Terme Centrale sono disponibili collegamenti regionali verso Catanzaro Germaneto e Catanzaro Lido.

La stazione rientra nell’offerta Trenitalia Speciale Eventi per il Jova Summer Party, che prevede riduzioni fino al 75 per cento sui treni Frecce e Intercity per i possessori del biglietto del concerto, da esibire durante il viaggio.

Treni speciali dopo il Jova Summer Party

Per favorire il rientro del pubblico al termine dello spettacolo, Trenitalia ha programmato alcuni treni regionali speciali notturni con partenza dalla stazione di Catanzaro Germaneto:

Ore 00:19 verso Crotone, con possibilità di cambio a Catanzaro Lido per Roccella Jonica

Ore 00:43 verso Lamezia Terme Centrale

Ore 01:30 verso Crotone, con possibilità di cambio a Catanzaro Lido per Roccella Jonica

Ore 01:55 verso Lamezia Terme Centrale

È consigliabile raggiungere la stazione con un adeguato anticipo e verificare eventuali aggiornamenti prima del concerto.

Come arrivare in aereo

Aeroporto di Lamezia Terme

L’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme dista circa 35 chilometri dall’area dell’evento ed è collegato alla stazione ferroviaria di Lamezia Terme Centrale tramite autobus.

Dalla stazione si può proseguire in treno verso Catanzaro. Ferrovie della Calabria gestisce inoltre la linea 384 Catanzaro Cittadella Regionale Aeroporto di Lamezia Terme Cosenza. È necessario verificare preventivamente le corse disponibili il 22 agosto.

Sono indicati anche autobus diretti verso l’Area Magna Graecia e servizi taxi. In condizioni di traffico regolare, il tragitto in auto dall’aeroporto richiede indicativamente 35 minuti, ma nel giorno del concerto i tempi potrebbero aumentare.

Aeroporto di Crotone

L’Aeroporto di Crotone Sant’Anna è collegato alla città attraverso un servizio autobus. Da Crotone è possibile proseguire verso Catanzaro utilizzando i collegamenti disponibili oppure prenotando un taxi o un servizio NCC.

Considerate le distanze e il possibile traffico, è consigliabile pianificare il viaggio con largo anticipo.

Aeroporto di Reggio Calabria

L’Aeroporto dello Stretto è collegato alla stazione di Reggio Calabria Centrale mediante autobus ATAM e taxi.

Dalla stazione si può proseguire in treno verso Catanzaro o Lamezia Terme, verificando attentamente orari e coincidenze per Germaneto.

Navette AMC e trasporto pubblico

Il 22 agosto la viabilità ordinaria nell’area di Germaneto e del campus universitario subirà modifiche.

Il piano prevede navette AMC in partenza dalle aree Ente Fiera G Colosimo e Teti. Il capolinea e il punto di inversione saranno collocati nelle vicinanze della SP 48.

A causa delle limitazioni alla circolazione, chi utilizzerà i mezzi pubblici dovrà controllare eventuali variazioni di fermate, orari e percorsi.

Taxi e servizi tramite applicazione

La disponibilità di taxi e vetture prenotabili tramite applicazione dovrà essere verificata in tempo reale. È consigliabile concordare anticipatamente un punto di incontro compatibile con le chiusure stradali previste.

Tra i contatti indicati:

Taxi numero 22 Comune di Catanzaro: 334 618 0862, postazione in Piazza Matteotti

334 618 0862, postazione in Piazza Matteotti Taxi numero 32 Catanzaro: 330 356 522

Prima dell’arrivo è opportuno verificare telefonicamente la disponibilità del servizio, la tariffa e il luogo nel quale sarà possibile effettuare la salita o la discesa.

Accesso riservato ai soccorsi e agli operatori sanitari

Per assicurare la continuità delle attività del Policlinico Universitario e permettere il passaggio dei mezzi di emergenza sono stati individuati percorsi specifici.

Da Catanzaro Lido occorrerà procedere sulla SS 280 Dir, effettuare l’inversione di marcia in località Caraffa e accedere dall’uscita Cittadella Università della SS 280. In alternativa potrà essere utilizzata la SP 48 dal lato nord.

Da Catanzaro centro e nord sarà possibile accedere direttamente dall’uscita Cittadella Università sulla SS 280 Dir oppure utilizzare la SP 48 dal lato nord.

I consigli per evitare traffico e ritardi

La presenza di migliaia di spettatori potrebbe determinare rallentamenti lungo la SS 280, la SS 106 e le strade di collegamento con Germaneto.

Per agevolare l’arrivo alla Calabria Music Arena è consigliabile:

prenotare il parcheggio prima della partenza

controllare l’area assegnata e seguire il relativo itinerario

arrivare con largo anticipo

non affidarsi esclusivamente al navigatore

rispettare la segnaletica temporanea

seguire le indicazioni delle forze dell’ordine e degli addetti

verificare eventuali aggiornamenti su treni e navette

programmare in anticipo anche il viaggio di ritorno

Ulteriori dettagli sui percorsi, sulle modifiche alla viabilità e sulle modalità di prenotazione dei parcheggi saranno pubblicati attraverso i canali ufficiali dell’evento, del Comune di Catanzaro e di AMC Catanzaro.