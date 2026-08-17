Montepaone, al via La Notte Azzurra: tre serate tra sapori calabresi, musica e comicità

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Al via oggi La Notte Azzurra sul lungomare di Montepaone

Inizia oggi La Notte Azzurra, l’evento che animerà la Piazza San Francesco di Paola ( zona Comune) di Montepaone lunedì 17, martedì 18 e mercoledì 19 agosto 2026.

La manifestazione nasce con l’obiettivo di valorizzare il pescato dello Ionio e, in particolare, il pesce azzurro, protagonista della tradizione gastronomica locale e tutti i sapori calabresi in generale.

A condurre le tre serate sarà Maria Teresa Rotundo, che accompagnerà il pubblico attraverso un programma ricco di show, musica dal vivo e comicità calabrese.

La serata inaugurale vedrà come protagosta la proposta musicale dei Faberi, tribute band di Fabrizio De André, con lo spettacolo “Questa di Fabrizio è una storia vera”, un viaggio musicale attraverso le parole e le canzoni dell’opera di De André.

Martedì 18 agosto sarà la volta dell’esibizione del comico Enzo Colacino. La serata proseguirà con la tribute band di Mango con “Raccontando Mango”, progetto musicale dedicato alle canzoni del cantautore italiano.

A chiudere la manifestazione mercoledì 19 agosto, sarà il comico Piero Procopio con le barzellette sul vissuto catanzarese. Successivamente si esibiranno Corinne & The Band, con un repertorio dedicato alle hit italiane e internazionali più amate, per lasciarvi un bel ricordo di questa edizione.

La Notte Azzurra si prepara così a regalare tre serate di gusto e intrattenimento sul lungomare di Montepaone, accogliendo adulti, giovani e famiglie tra stand enogastronomici e spettacoli dal vivo.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito notteazzurra.it e le pagine social ufficiali.