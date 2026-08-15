Noi Che… 2026: Luciano Gaggia e Cicciolina accendono la notte di Soverato

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Al Mama's Beach Club lunedì 17 agosto torna la festa più longeva d'Italia dedicata agli anni '80, tra grandi ospiti, musica, scenografie e un viaggio negli anni '80 e '90.

SOVERATO – Una leggenda della consolle e un'icona assoluta della cultura pop degli anni Ottanta. Sono Luciano Gaggia e Ilona Staller, in arte Cicciolina, i due nomi che accendono l'edizione 2026 di NOI CHE... Amiamo gli Anni '80, la festa a tema anni Ottanta più longeva d'Italia, pronta a tornare lunedì 17 agosto in una delle location più suggestive dell'estate: il Mama's Beach Club di Soverato.

Un appuntamento che negli anni è diventato un vero fenomeno, capace di richiamare il grande pubblico amante degli anni '80 e che anche quest'anno si prepara a trasformare una notte d'estate in una grande macchina del tempo, attraversando musica, personaggi, costume, immaginario e tutto ciò che ha reso irripetibili quei mitici anni.

E per questa edizione NOI CHE... ha scelto di alzare ancora una volta l'asticella.

LUCIANO GAGGIA, UNA VITA DI NOTTI

Il primo grande protagonista di NOI CHE... 2026 è Luciano Gaggia, autentico punto di riferimento del clubbing italiano e uno dei personaggi che hanno contribuito a scrivere la storia della notte dagli anni Settanta a oggi.

Gaggia ha iniziato il proprio percorso alla fine degli anni Settanta tra radio locali e discoteche del Veneto, arrivando nei primi anni Ottanta alla mitica Discoteca Nordest, uno dei locali simbolo della nightlife italiana.

Da allora sono trascorsi oltre 45 anni di musica, migliaia di serate e una carriera che lo ha portato nei più importanti club e palcoscenici internazionali, da Ibiza a Miami, da Londra alla Germania, dall'Austria alla Svizzera fino all'Azerbaigian.

Ma definirlo semplicemente DJ sarebbe riduttivo. Gaggia ama definirsi un “musicante”: un interprete della consolle capace di trasformare la musica in spettacolo, mescolando selezione musicale, intrattenimento, ironia e rapporto diretto con il pubblico.

A raccontare una vita intera dedicata alla musica c'è anche una collezione impressionante: oltre 25.000 vinili e più di 7.000 CD originali, un patrimonio che testimonia decenni di ricerca e passione.

Il suo motto è diventato quasi una filosofia: “Divertito io, divertiti tutti.”

Ed è difficile immaginare una frase più adatta allo spirito di NOI CHE....

E POI ARRIVA CICCIOLINA

Se Gaggia rappresenta la storia della notte e della musica, l'altro grande nome dell'edizione 2026 arriva direttamente dall'immaginario più irriverente degli anni Ottanta.

Ilona Staller, in arte Cicciolina, sarà infatti la superospite di NOI CHE... 2026.

Icona pop, personaggio televisivo, protagonista del cinema e figura capace di attraversare costume e politica, Cicciolina è stata una delle presenze più riconoscibili e provocatorie dell'Italia degli anni Ottanta.

La sua storia è inseparabile da un'epoca nella quale televisione, spettacolo, trasgressione e politica cominciavano a incontrarsi in modo completamente nuovo. Una parabola che l'ha portata anche in Parlamento, rendendola un personaggio entrato a pieno titolo nell'immaginario collettivo italiano.

La sua presenza a NOI CHE... non è dunque soltanto quella di un'ospite: è un incontro diretto con una delle figure che più hanno incarnato lo spirito irriverente, anticonformista e provocatorio degli anni Ottanta.

E proprio questo sarà uno degli elementi distintivi dell'edizione 2026.

UNA NOTTE TRA MUSICA, POP CULTURE E MACCHINA DEL TEMPO

Accanto a Gaggia e Cicciolina, la notte di NOI CHE... vedrà protagonisti Januaria Carito con le sue performance live, Freddy e Andrea Tassoni, all'interno di una lineup che accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale e spettacolare attraverso due decenni entrati nella memoria collettiva.

Ma NOI CHE... non sarà soltanto musica.

Il tema scelto per questa edizione guarda infatti anche all'Italia degli anni Ottanta e Novanta, alla politica, ai manifesti elettorali, ai personaggi, ai simboli, ai costumi e ai tabù di un'epoca nella quale la comunicazione politica e quella televisiva erano già parte integrante dell'immaginario popolare.

Il pubblico sarà invitato ancora una volta a diventare parte dello spettacolo, con costumi, riferimenti, scenografie ed elementi capaci di ricreare quella particolare atmosfera che ha reso NOI CHE... un appuntamento unico nel suo genere.

A fare da cornice sarà il Mama's Beach Club di Soverato, location scelta per il 2026: uno spazio che permetterà alla festa di ampliare ulteriormente la sua dimensione spettacolare e di trasformare la notte del 17 agosto in una vera esperienza immersiva.

LA FESTA CHE CONTINUA A FARE STORIA

Dopo tanti anni, NOI CHE... continua così a fare quello che sa fare meglio: riportare insieme il pubblico dentro un'epoca che non smette di generare musica, personaggi, mode e ricordi.

Ma l'edizione 2026 vuole andare oltre il semplice amarcord. Gaggia e Cicciolina rappresentano due facce diverse e complementari di quegli anni: da una parte la notte, le discoteche e la musica; dall'altra la televisione, il costume, la provocazione e una società che cambiava rapidamente.

Due mondi che si incontreranno sullo stesso palco, nella stessa notte.

Lunedì 17 agosto Soverato sarà dunque il punto d'incontro di una grande comunità che, per una notte, tornerà a parlare la lingua degli anni Ottanta e Novanta.

Il conto alla rovescia è quasi finito.

INFO E TICKET

I biglietti per NOI CHE... Amiamo gli Anni '80 – Edizione 2026 sono disponibili online sulla piattaforma ClubReservation:

https://clubreservation.app/evento.php?id_evento=316

Ma il NOI CHE... mantiene anche una delle sue consuetudini più riconoscibili: le storiche prevendite cartacee.

La prevendita è disponibile presso:

Il Gianduiotto – Porto, Catanzaro Lido

Timberland – Centro Commerciale Le Fontane

DaDaDa – Montauro

Pacifico – Soverato

È inoltre possibile riservare il proprio tavolo contattando il numero 345.9261154, anche su WhatsApp.

UNA NOTTE DESTINATA AD ENTRARE NELLA STORIA.

Tutte le info sul sito ufficiale di Noi Che: https://noiche.com/2025/?page_id=7

E sui canali social ufficiali dell’evento: @noiche_amiamoglianni80 (Instagram) e https://www.facebook.com/noicheacatanzaro (Facebook).