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Dramma sfiorato a Catanzaro: sventato l'ennesimo tentativo di suicidio dal Ponte Morandi

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Decisivo e tempestivo l'intervento dei Vigili del Fuoco della sede centrale. L'uomo, tratto in salvo, è stato affidato alle cure del 118.

CATANZARO – Si è sfiorata nuovamente la tragedia sul viadotto Bisantis. Poco fa , un uomo ha tentato di compiere il gesto estremo cercando di gettarsi nel vuoto dal cavalcavia, precisamente all'altezza del tratto di via Barrio. L'uomo è rimasto intrappolato nella vegetazione.Scattato l'allarme, sul posto è intervenuta in pochissimi minuti una squadra dei Vigili del Fuoco proveniente dalla sede centrale di Catanzaro.

I pompieri, agendo con grande freddezza e professionalità, sono riusciti a raggiungere l'uomo tramite gli uomini della squadra speleo alpino fluviale. Con una delicata operazione di soccorso, il personale è riuscito a bloccarlo e a riportarlo al sicuro.

Una volta recuperato, l'uomo è apparso in stato di forte shock e visibilmente dolorante. I Vigili del Fuoco lo hanno immediatamente affidato alle cure del personale sanitario del 118, giunto sul posto a bordo di un'ambulanza. Dopo le prime valutazioni cliniche di ridosso, i medici hanno provveduto al trasferimento in ospedale per garantire al malcapitato l'assistenza medica e il supporto psicologico necessari.


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Argomenti:
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