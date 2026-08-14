Kristian Ammendola scomparso a Crotone appello per ritrovarlo

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Il giovane non dà più notizie dalla notte del 12 agosto quando è stato visto nella zona Marafioti

Sono ore di forte preoccupazione per Kristian Ammendola, scomparso durante la notte del 12 agosto 2026 nel centro di Crotone, nell’area di Marafioti. Da quel momento non si hanno più sue notizie e il suo telefono risulta spento o irraggiungibile.

La descrizione di Kristian Ammendola

Kristian è alto circa 1,90 metri, ha una corporatura esile e la carnagione chiara.

Al momento della scomparsa indossava:

una maglietta bianca

pantaloncini verde militare

scarpe bianche

Questi dettagli potrebbero essere importanti per riconoscerlo o ricostruire i suoi spostamenti nelle ore successive alla scomparsa.

L’appello per raccogliere segnalazioni

Chiunque abbia visto Kristian Ammendola a Crotone, in particolare nella zona Marafioti o nelle aree circostanti, è invitato a fornire ogni possibile informazione. Anche un avvistamento apparentemente poco significativo potrebbe contribuire alle ricerche.

Per comunicare una segnalazione è possibile contattare il numero 388 794 8903 . In presenza di informazioni urgenti o di un avvistamento in corso, è opportuno rivolgersi immediatamente anche alle Forze dell’Ordine, chiamando il 112.

Si raccomanda di condividere l’appello mantenendo inalterati il nome, la descrizione e i recapiti indicati, evitando supposizioni o informazioni non verificate.