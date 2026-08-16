Fatti di Musica Estate: stasera Delia Buglisi in concerto a Melicucco per la festa di San Rocco

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Dopo il funambolico concerto di Matthew Lee della vigilia di Ferragosto a Melito Porto Salvo per la Città Metropolitana di Reggio Calabria, proseguono gli appuntamenti di Fatti di Musica Estate 2026, la sezione estiva dello storico Festival del Live d’Autore diretto da Ruggero Pegna giunto alla 40° edizione. Come ogni anno i live del festival inondano di buona musica dal vivo alcune delle principali località turistiche della Calabria, interagendo con altri Festival, Enti, associazioni, feste tradizionali, secondo un format originale che tocca tutta la regione.

Stasera alle 22:00, l’appuntamento è a Melicucco (RC) con Delia Buglisi, tra i nomi più autorevoli e originali della nuova musica d’autore italiana. Il concerto della ventiseienne cantautrice catanese è predisposto per il Comitato Feste di Melicucco, ad ingresso libero, in occasione della storica Festa di San Rocco e si terrà nella grande Piazza Senatore Domenico Romano del ridente comune reggino situato nella Piana di Gioia Tauro, a pochi chilometri dall’uscita autostradale di Rosarno.

Delia Buglisi è certamente una delle principali protagoniste dell’estate musicale, in particolare con il brano “Al mio paese”, ai vertici di tutte le classifiche, inciso insieme a Serena Brancale e Levante. Anche il suo, è un concerto imperdibile, sia per la straordinaria voce, sia per le musiche e l’allegria contagiosa che riesce a trasmettere.

Dopo il successo di critica ad X Factor, per Delia è arrivata la partecipazione a Sanremo nella serata delle cover in duetto con Serena Brancale, poi il palco del Primo Maggio e il clamoroso successo in trio, suggellato da un disco d'oro e una shitstorm. Nello splendido show-concerto confezionato da “Isola degli Artisti”, suo management ed etichetta specializzata nello “scouting” di giovani artisti, la cantautrice e pianista siciliana presenterà alcuni grandi successi rivisitati nel suo stile originalissimo e l’intero disco di inediti dal titolo Sicilia Bedda, un cocktail che va dal cantautorato al folk al pop. Delia sarà accompagnata da una band di ottimi musicisti e ballerini. Imponente l’allestimento con palcoscenico interamente coperto che accoglierà il prevedibile pubblico delle grandi occasioni.