Tragedia a Genova, giovane ferisce la sorella e muore dopo una caduta dal sesto piano

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Una diciottenne è stata trasportata all’ospedale Villa Scassi mentre il fratello è deceduto nonostante l’intervento dei soccorritori. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto

Una drammatica vicenda familiare ha scosso Genova nel giorno di Ferragosto. Nel quartiere di San Teodoro, una ragazza di 18 anni sarebbe stata ferita con un coltello dal fratello, successivamente precipitato da una finestra dell’abitazione.

L’episodio è avvenuto nel primo pomeriggio, intorno alle 13.30, all’interno di un appartamento situato in salita San Francesco da Paola. La dinamica è ancora in fase di accertamento e dovrà essere ricostruita con precisione dagli investigatori.

La discussione all’interno dell’abitazione

Secondo le prime informazioni disponibili, all’origine della tragedia ci sarebbe stata una discussione in famiglia. Nel corso della lite, il giovane avrebbe impugnato un coltello e ferito la sorella diciottenne.

Poco dopo l’aggressione, il ragazzo sarebbe precipitato da una finestra al sesto piano dell’edificio. Al momento non è stato ancora chiarito cosa sia accaduto negli istanti precedenti alla caduta. Ogni ipotesi resta quindi subordinata agli accertamenti condotti dai carabinieri.

La ragazza trasportata all’ospedale Villa Scassi

La diciottenne è stata soccorsa e trasferita in codice giallo all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena. Le sue condizioni sono state giudicate di media gravità.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Volontari del Soccorso Fiumara, la Croce d’Oro di Sampierdarena e le automediche Golf 2 e Golf 4. Presenti anche i vigili del fuoco e diverse pattuglie dell’Arma.

Inutili i soccorsi per il fratello

I soccorritori hanno tentato di prestare assistenza anche al giovane precipitato dall’abitazione, ma le conseguenze della caduta si sono rivelate fatali. Nonostante gli interventi effettuati, per lui non è stato possibile fare nulla.

La zona è stata messa in sicurezza per consentire alle forze dell’ordine di svolgere i rilievi e raccogliere gli elementi utili alle indagini.

Le indagini dei carabinieri

Spetta ora ai carabinieri di Genova ricostruire la sequenza degli avvenimenti e chiarire le cause della discussione. Gli investigatori dovranno accertare anche l’esatta dinamica della caduta, ascoltando eventuali testimoni e verificando ogni elemento presente nell’appartamento.

Quello avvenuto a San Teodoro resta un episodio dai contorni ancora parzialmente incerti. Le informazioni iniziali potrebbero essere aggiornate con il proseguimento degli accertamenti.

(Immagine archivio)