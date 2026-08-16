Uomo trovato morto in casa a Stignano tracce di sangue nell’abitazione

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Indagini in corso nella Locride per chiarire le cause del decesso di un operaio cinquantenne trovato senza vita nella propria abitazione

Il ritrovamento nell’abitazione di Stignano

È ancora avvolta nel mistero la morte di un uomo di circa 50 anni, trovato senza vita all’interno della sua abitazione a Stignano, piccolo centro della Locride, in provincia di Reggio Calabria.

La vittima, un operaio sposato e padre di due figlie gemelle minorenni, viveva nella casa insieme alla moglie, anche lei cinquantenne, e alle ragazze. La presenza di tracce di sangue, rinvenute accanto al corpo e in diversi punti dell’abitazione, ha reso necessario l’avvio di approfonditi accertamenti.

Inutili i soccorsi del personale sanitario

Dopo la segnalazione, sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118 dell’Azienda sanitaria di Reggio Calabria. Al loro arrivo, tuttavia, l’uomo era già privo di vita e ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile.

Resta ora da accertare che cosa sia accaduto all’interno dell’abitazione e quale sia l’origine delle tracce ematiche individuate durante i primi controlli.

L’intervento dei carabinieri

Le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Roccella Jonica, che hanno isolato l’area per preservare eventuali elementi utili alla ricostruzione dei fatti.

I militari hanno avviato i rilievi all’interno della casa, in attesa degli accertamenti del medico legale incaricato dalla Procura di Locri. L’esame del corpo e le verifiche scientifiche effettuate nell’abitazione saranno fondamentali per determinare le cause e le circostanze della morte.

Nessuna ipotesi esclusa dagli investigatori

Al momento non sono stati diffusi elementi sufficienti per stabilire se il decesso sia riconducibile a un incidente, a un malore o ad altre cause. Per questa ragione, gli investigatori mantengono aperte tutte le ipotesi.

Soltanto i risultati degli accertamenti medico legali e delle attività condotte dai carabinieri potranno fare chiarezza sul caso. Fino alla conclusione delle verifiche, è necessario evitare ricostruzioni non confermate e attendere eventuali comunicazioni ufficiali da parte delle autorità competenti.