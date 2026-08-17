Ultraleggero disperso nel Cosentino, ricerche in corso con elicotteri e droni

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Rafforzate le ricerche tra Fuscaldo e Falconara Albanese per individuare il velivolo con due persone a bordo

Proseguono le ricerche dell’ultraleggero disperso nel Cosentino con due persone a bordo. Le operazioni sono state rafforzate con l’arrivo dell’elicottero Drago VF165 del Reparto Volo di Salerno e con l’impiego di un velivolo dell’Esercito, entrambi impegnati a supporto delle squadre presenti sul territorio.

Ricerche avviate nella serata

Dalle ore 21.05 il personale del Comando dei Vigili del Fuoco di Cosenza è impegnato nelle zone di Fuscaldo e Falconara Albanese per rintracciare il velivolo.

L’ultraleggero, con due persone a bordo, era partito da Capo d’Orlando ed era diretto a Sibari. A far scattare l’allarme è stata la denuncia presentata dai familiari, dopo la quale la Prefettura ha attivato il piano previsto per la ricerca delle persone scomparse.

Impiegati droni ed elicotteri

A supporto delle attività è stato inviato anche il personale SAPR, abilitato al pilotaggio remoto dei droni. È stato inoltre attivato un elicottero in versione SAR dell’Aeronautica Militare, impegnato nelle operazioni di ricerca e soccorso.

Parallelamente sono stati effettuati riscontri attraverso una strumentazione specifica, con l’obiettivo di individuare una possibile zona di ricerca mediante il cono di triangolazione delle celle telefoniche.

Le operazioni rafforzate con Drago VF165

Nell’ultimo aggiornamento è stato comunicato l’invio nell’area interessata dell’elicottero Drago VF165, appartenente al Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Salerno.

L’elicottero sta collaborando alle attività insieme a un velivolo dell’Esercito, fornendo supporto alle squadre di terra impegnate tra Fuscaldo e Falconara Albanese.

Ricerche ancora senza esito

Al momento, le operazioni non hanno consentito di individuare l’ultraleggero disperso. Le ricerche proseguiranno nel corso della giornata con l’impiego coordinato delle squadre di terra, dei droni e dei mezzi aerei attivati per l’intervento. IN AGGIORNAMENTO

( Immagine archivio)