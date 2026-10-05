Rai sospende Sigfrido Ranucci: le contestazioni disciplinari

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La Rai ha sospeso per dieci giorni Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di Report. Il provvedimento, di natura disciplinare, sarebbe legato a quattro contestazioni formulate dall'azienda. La notizia è stata diffusa nelle ultime ore e ha immediatamente acceso il dibattito nel mondo dell'informazione.

Le quattro contestazioni

Secondo quanto ricostruito, le contestazioni riguardano: l'ingresso nella sede aziendale di Laura Cianfoni, già sindacalista della Cisl, per circa cinquanta volte; i contenuti di una conversazione con il parlamentare del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto; l'inoltro di email aziendali a Valter Lavitola; e la denigrazione di alcuni colleghi, in particolare Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, inizialmente indicati come possibili successori di Ranucci alla guida del programma.

Il contesto

La sospensione arriva in un periodo delicato per il servizio pubblico, già al centro di polemiche per la gestione di alcuni programmi di inchiesta. Ranucci, alla guida di Report dal 2017, è noto per le sue inchieste su temi di attualità e politica. La decisione della Rai ha suscitato reazioni contrastanti: c'è chi la considera un atto dovuto e chi, invece, la interpreta come un attacco all'indipendenza del giornalismo d'inchiesta.

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Reazioni e prossimi passi

Al momento non sono note le dichiarazioni ufficiali di Ranucci o dei suoi legali. È probabile che il giornalista presenti ricorso contro la sospensione. La vicenda potrebbe avere ripercussioni sul futuro di Report e sugli equilibri interni alla Rai.