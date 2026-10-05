Iran in crisi: dimissioni del ministro del Petrolio e caos carburante

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La situazione in Iran si fa sempre più critica. Il ministro del Petrolio Mohsen Paknejad ha rassegnato le dimissioni mentre il Paese deve fare i conti con una grave carenza di carburante e interminabili code ai distributori. La crisi, secondo gli analisti, è il risultato di una serie di fattori che si sono sommati nel tempo.

Le cause della crisi del carburante

Tra i principali motivi della penuria di benzina vi sono i danni alla capacità di raffinazione, le difficoltà nelle importazioni e il blocco navale imposto dalle sanzioni internazionali. A ciò si aggiunge lo squilibrio strutturale tra consumi interni e produzione, che rende il Paese incapace di soddisfare la domanda.

Conseguenze economiche e sociali

L'economia iraniana continua a peggiorare: il rial ha perso quasi metà del suo valore dall'inizio della guerra, mentre l'inflazione galoppa e la carenza di beni di prima necessità e medicinali aggrava la vita quotidiana della popolazione. Le dimissioni del ministro Paknejad rappresentano un ulteriore segnale di instabilità in un quadro già molto fragile.

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Prospettive future

Non è chiaro chi sostituirà Paknejad né quali misure verranno adottate per fronteggiare l'emergenza. Intanto, la pressione sulle autorità aumenta e la popolazione continua a subire le conseguenze di una crisi che sembra non avere fine.