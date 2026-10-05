Italia Turchia 3-1 Calafiori e Pio Esposito decisivi Mancini e Scamacca promuovono gli Azzurri

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Gli Azzurri vincono a Bologna e rilanciano la corsa ai quarti di Nations League con una prestazione in crescita dopo le difficoltà iniziali

L’Italia supera la Turchia per 3-1 allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna, nella quarta giornata del Gruppo 1 della Lega A di Nations League. Gianluca Scamacca apre le marcature, Aral Simsir trova il pareggio nella ripresa, ma Riccardo Calafiori riporta subito avanti la Nazionale. Nel finale, Francesco Pio Esposito firma il terzo gol e mette al sicuro il successo.

Per la squadra di Roberto Mancini arrivano tre punti preziosi al termine di una partita impegnativa. Le numerose rotazioni e la stanchezza del quarto incontro in undici giorni incidono sulla continuità del gioco, ma gli Azzurri riescono a crescere e a reagire al momento più delicato della serata.

Scamacca sblocca la partita e restituisce fiducia all’attacco

Il primo tempo richiede pazienza. La Turchia cerca di ostacolare la costruzione italiana con aggressività, mentre gli Azzurri faticano inizialmente a trovare collegamenti regolari tra centrocampo e attacco.

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A rompere l’equilibrio è Gianluca Scamacca, che al 26° minuto sfrutta un pallone rimasto disponibile in area e conclude con forza sotto la traversa. Un gol importante per la partita e per il percorso personale dell’attaccante, tornato a lasciare il segno con la maglia della Nazionale.

L’Italia trova così il vantaggio, ma la gara resta aperta. La formazione di Vincenzo Montella mantiene intensità e obbliga gli Azzurri a prestare attenzione anche nelle fasi in cui sembrano poter controllare il possesso.

Calafiori risponde a Simsir e Pio Esposito chiude la gara

Nella ripresa Mancini interviene dalla panchina per dare nuove energie alla squadra. L’Italia costruisce una buona occasione con Doumbia, fermato da Çakır, ma al 61° minuto arriva il pareggio della Turchia con Simsir.

La risposta azzurra è immediata. Al 64° Riccardo Calafiori firma il nuovo vantaggio con un colpo di testa su una punizione battuta da Barella. All’87° è poi Pio Esposito a segnare da distanza ravvicinata, servito da Romano, per il definitivo 3-1.

La reazione dopo l’uno a uno rappresenta uno degli aspetti più convincenti della serata. L’Italia ritrova rapidamente il vantaggio e continua a cercare il gol, riuscendo a chiudere la partita prima del recupero.

Mancini soddisfatto della crescita della squadra

Nel commento dopo la gara, Roberto Mancini mette al centro la capacità del gruppo di superare le difficoltà. Il commissario tecnico riconosce la fatica accumulata e sottolinea che, con tanti cambi nella formazione, una minore fluidità era prevedibile.

La valutazione resta positiva soprattutto per il modo in cui gli Azzurri hanno ripreso il controllo dell’incontro. Dopo un avvio complicato, la squadra ha costruito occasioni e trovato la forza di riportarsi avanti subito dopo il pareggio.

Mancini spiega inoltre che alcune sostituzioni nella ripresa erano legate alla presenza di giocatori già ammoniti e al rischio di ulteriori provvedimenti disciplinari. Una gestione che ha permesso di rinnovare la squadra durante una fase particolarmente intensa.

Romano mezzala una soluzione da sviluppare

Tra gli spunti emersi dalla partita c’è anche la posizione di Alessandro Romano. Con l’ingresso di Tonali, il centrocampista ha potuto agire da mezzala, partecipando anche all’azione del terzo gol.

Mancini considera questo ruolo una possibilità concreta. Per il giovane azzurro, la priorità è accumulare esperienza in incontri di questo livello, migliorando attraverso il confronto con avversari capaci di ridurre tempi e spazi di gioco.

È un elemento utile anche nella costruzione del gruppo: avere calciatori in grado di interpretare più posizioni offre al commissario tecnico maggiori possibilità di adattare la squadra durante la partita.

Scamacca mette il risultato davanti al gol personale

Per Scamacca, il ritorno al gol in Nazionale porta soddisfazione e fiducia. Nelle dichiarazioni dopo l’incontro, però, l’attaccante assegna il valore principale alla vittoria, necessaria per dare continuità al cammino degli Azzurri.

Il centravanti riconosce le difficoltà poste da una Turchia aggressiva e sottolinea la buona risposta collettiva. Quanto alla concorrenza in attacco, indica una strada semplice: farsi trovare pronto, dare il massimo e aiutare la squadra.

Un atteggiamento che accompagna una prestazione positiva e rafforza le sue possibilità di trovare spazio nelle prossime scelte del commissario tecnico.

Italia seconda nel girone di Nations League

Il successo consente all’Italia di salire a sette punti, davanti al Belgio, fermo a sei. La Francia guida il gruppo con dieci punti, mentre la Turchia resta a zero: una situazione coerente con i risultati delle prime quattro giornate.

La corsa ai quarti di finale di Nations League resta aperta. Gli appuntamenti di novembre contro Francia e Belgio saranno decisivi per trasformare il secondo posto attuale in una qualificazione.

Il bilancio di questo ciclo offre a Mancini segnali incoraggianti: una squadra capace di reagire, alternative che incidono dalla panchina e giovani che iniziano a ritagliarsi un ruolo. La vittoria di Bologna dà continuità al percorso, ma sarà nei prossimi scontri diretti che l’Italia dovrà confermare i progressi mostrati.