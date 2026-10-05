Carabinieri e Sport: il Generale Luongo incontra gli atleti del Centro Sportivo

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Si è svolto oggi, presso la Caserma Salvo D'Acquisto di Tor di Quinto, l'incontro tra il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Gen. C.A. Salvatore Luongo, e circa 350 atleti del Centro Sportivo Carabinieri. All'evento hanno preso parte anche il Gen. C.A. Marco Minicucci, Comandante delle Scuole, e il Col. Andrea Desideri, Comandante del Centro Sportivo CC. Presenti anche i tecnici, gli addetti e i Comandanti delle 12 Sezioni Sportive e del Distaccamento di Auronzo di Cadore.

Nel corso dell'incontro, il Generale Luongo ha espresso il proprio apprezzamento per i traguardi conseguiti dagli atleti nelle competizioni nazionali ed internazionali, sottolineando come la pratica sportiva incarni appieno lo spirito di servizio, il sacrificio e la tenacia che da sempre contraddistinguono l'Arma. Il Comandante Generale ha voluto definire gli atleti del Centro Sportivo quali messaggeri di valori importanti non solo all'interno dell'Istituzione ma anche nella comunità.

Quello tra Carabinieri e Sport è da sempre un binomio vincente. L'attività ginnico-sportiva è storicamente legata allo stile di vita militare, essendo questa sintesi di preparazione fisica, culturale e spirito di sacrificio, qualità indispensabili per ogni Carabiniere impegnato sul campo. Ne sono massima espressione i tanti campioni presenti in sala, protagonisti nelle più prestigiose competizioni internazionali come le Olimpiadi, i Campionati Mondiali e quelli Europei.

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Tra i nomi di spicco si segnalano gli ori olimpici di Milano-Cortina 2026 come la biatleta App. Sc. Lisa Vittozzi, il pattinatore Car. Luca Spechenhauser e gli slittinisti App. Rieder Emanuel e Car. Sc. Simon Kainzwaldner. Da non dimenticare la nuotatrice bicampionessa europea Car. Lisa Angiolini, il quattrocentista Car. Sc. Edoardo Scotti, campione europeo di atletica, la vice campionessa del mondo di fioretto V.Brig. Arianna Errigo, i canoisti App. Giovanni De Gennaro e il Car. Xabier Ferrazzi, rispettivamente campione europeo e vincitore della classifica generale della Coppa del Mondo di kayak, e il tiratore App. Tammaro Cassandro, vincitore nello skeet a squadre ai recenti Campionati Europei.

Fondato a Roma nel 1964, il Centro Sportivo Carabinieri vanta oltre sessant'anni di storia costellati di vittorie, medaglie e record nelle più importanti manifestazioni sportive mondiali ed olimpiche, continuando ad essere un punto di riferimento fondamentale per lo sport italiano. Il contributo dell'Arma ai successi sportivi dell'Italia in campo internazionale è inequivocabile: un medagliere che, solo alle Olimpiadi, annovera ben 132 medaglie, per l'esattezza 41 d'oro, 35 d'argento e 56 di bronzo.