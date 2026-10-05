Arrestato a Casal di Principe per evasione dai domiciliari: si nasconde nell'auto della compagna

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Un uomo di 53 anni, originario di Napoli, è stato arrestato in flagranza per evasione dagli arresti domiciliari a Casal di Principe, in provincia di Caserta. L'episodio si è verificato quando i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Casal di Principe lo hanno individuato a bordo di una Citroën C3 condotta dalla compagna. L'uomo, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso una struttura di Cancello ed Arnone per atti persecutori, alla vista della pattuglia ha tentato di nascondersi accovacciandosi nell'abitacolo.

Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, la conducente avrebbe proseguito la marcia per circa un chilometro e mezzo prima di fermarsi. A quel punto, i militari hanno raggiunto il veicolo e proceduto al controllo dei due occupanti. Per il 53enne è scattato immediatamente l'arresto per evasione. Dopo le formalità di rito, l'uomo è stato ricollocato presso la struttura dove già scontava la misura, in attesa del giudizio con rito direttissimo, come disposto dall'Autorità Giudiziaria.

Le accuse e il contesto

L'uomo era già gravemente indiziato per atti persecutori, reato per il quale era agli arresti domiciliari. La sua posizione resta ora al vaglio dell'Autorità Giudiziaria, e la responsabilità per il fatto contestato dovrà essere accertata nel corso del procedimento, nel rispetto della presunzione di innocenza. L'operazione rientra nell'ambito dei controlli costanti effettuati dai Carabinieri per garantire il rispetto delle misure cautelari e la sicurezza sul territorio.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

L'importanza dei controlli

Questo episodio sottolinea l'importanza dei controlli da parte delle forze dell'ordine per prevenire e reprimere i reati. L'evasione dagli arresti domiciliari è un reato grave che mina l'efficacia delle misure cautelari e mette a rischio la sicurezza pubblica. I Carabinieri di Casal di Principe hanno dimostrato ancora una volta la loro prontezza nell'intervenire, assicurando alla giustizia un individuo che aveva tentato di sottrarsi ai propri obblighi.