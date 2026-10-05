Dolomites saslong HM, si riparte. Apertura iscrizioni il 9 ottobre

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Sabato 5 giugno 2027 torna la grande sfida di trail running ai piedi del Sassolungo

La Dolomites Saslong Half Marathon apre il 9 ottobre le iscrizioni per la nona edizione

600 pettorali disponibili per correre nel cuore delle Dolomiti UNESCO

La ASV Gherdëina Runners pensa già alle novità 2027

Sarà il numero 9 a scandire il prossimo appuntamento con la Dolomites Saslong Half Marathon. Venerdì 9 ottobre apriranno ufficialmente le iscrizioni alla nona edizione della gara, in programma il 5 giugno 2027 nel cuore delle Dolomiti, lungo il percorso di 21 chilometri ai piedi del Sassolungo. Una coincidenza che diventa simbolica: il 9 rappresenta tradizionalmente il completamento di un ciclo e l’inizio di una nuova fase, un significato che accompagna perfettamente il passaggio verso la nona edizione di una manifestazione che, anno dopo anno, ha costruito la propria identità nel panorama del trail running alpino.

Dietro quei 21 km c’è un lavoro che comincia molto prima del giorno della gara, tra sopralluoghi, preparazione, riunioni e attenzione ai dettagli. Un impegno costante della ASV Gherdëina Runners, che ha permesso alla Saslong Half Marathon di crescere nel tempo e di affermarsi come appuntamento internazionale, capace di richiamare runner da numerosi Paesi e di proporre non soltanto una sfida sportiva, ma un’esperienza immersiva in uno degli scenari più spettacolari delle Dolomiti.

A raccontare il successo della manifestazione, infatti, non sono soltanto i numeri. Sono le emozioni dei partecipanti, l’atmosfera lungo il percorso, il pubblico e una community che negli anni ha continuato a vivere e condividere la gara anche oltre il traguardo. È questo patrimonio di entusiasmo e partecipazione ad aver accompagnato la crescita della Saslong Half Marathon, rendendo la corsa attorno al Sassolungo un appuntamento sempre più riconoscibile e atteso nel calendario del trail running.

Per il 2027 saranno disponibili 600 pettorali e cambierà il sistema delle quote di iscrizione. Non saranno più le scadenze temporali a determinare il costo, ma l’ordine di registrazione. I primi 50 pettorali saranno disponibili a 50 euro, dal 51° al 150° a 60 euro, dal 151° al 450° a 70 euro, dal 451° al 550° a 80 euro e gli ultimi 50, dal 551° al 600°, a 85 euro. Una formula pensata per premiare chi sceglierà di assicurarsi per primo un posto sulla linea di partenza di Monte Pana, poco sopra Santa Cristina, e che rende ancora più significativo l’appuntamento del 9 ottobre.

La nona edizione introduce inoltre una nuova misura dedicata alla sostenibilità ambientale. Per ridurre l’utilizzo di materiali ‘usa e getta’ lungo il percorso, sarà obbligatorio per tutti i partecipanti avere con sé il proprio bicchiere personale. Un gesto semplice, ma concreto per rafforzare l’attenzione verso la tutela del territorio che ospita la manifestazione.

Il conto alla rovescia è iniziato. Il 9 ottobre si apriranno le iscrizioni alla nona Dolomites Saslong Half Marathon. Poi sarà il momento di preparare scarpe e gambe per il 5 giugno 2027, quando 600 runner torneranno a correre attorno al Sassolungo dando vita a un nuovo capitolo di una gara che ha fatto del rapporto tra sport, persone e Dolomiti il cuore della propria identità.

Tra i tanti appassionati che in questi anni hanno affollato la manifestazione ai piedi del Gruppo del Sassolungo anche tanti campioni del trail running e della corsa in montagna. Campeggiano nell’albo d’oro, fra gli altri, i nomi di Alex Oberbacher, Xavier Chevrier, Daniele Felicetti, Alberto Vender, Petra Pircher, Benedetta Coliva e Martina Cumerlato, ultima in ordine temporale sul gradino più alto del podio assieme ad Andrea Prandi.

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