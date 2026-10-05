Aumento delle accise sul gasolio da domani: fine degli sconti fiscali

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Da domani, i automobilisti italiani dovranno fare i conti con un aumento delle accise sul gasolio di 6,1 centesimi al litro. La fine dello sconto fiscale sui carburanti non sarà compensata dal meccanismo delle accise mobili, poiché il decreto interministeriale Mase-Mef non è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Questo significa che i tagli fiscali introdotti a marzo vengono azzerati per la prima volta, con un impatto diretto sui prezzi alla pompa.

Perché le accise mobili non entrano in gioco

Il meccanismo delle accise mobili avrebbe dovuto utilizzare l'extragettito Iva per ridurre l'impatto dell'aumento, ma senza il decreto attuativo, non può essere applicato. Di conseguenza, l'aumento di 6,1 centesimi sarà interamente a carico dei consumatori. Questo sviluppo arriva in un momento delicato per l'economia, con i prezzi dei carburanti già sotto pressione.

Implicazioni per i consumatori e l'economia

L'aumento delle accise sul gasolio avrà ripercussioni su diversi settori, dai trasporti all'agricoltura, e contribuirà a un generale aumento dei costi. Gli automobilisti dovranno affrontare spese maggiori per il rifornimento, mentre le imprese potrebbero trasferire i costi aggiuntivi sui prezzi finali. La mancanza di misure compensative solleva preoccupazioni per l'inflazione e la competitività.

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Contesto e reazioni

Questa decisione segna la fine di un periodo di sconti fiscali sui carburanti, iniziato a marzo. Le reazioni politiche e sociali non si sono fatte attendere, con richieste di chiarimenti e possibili interventi futuri. Resta da vedere se il governo prenderà provvedimenti per mitigare l'impatto, ma per ora, l'aumento è certo.