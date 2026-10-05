Prime Day Autunnale 2024: date, offerte e promozioni da non perdere

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Il Prime Day autunnale è ormai alle porte: l'evento di shopping più atteso dell'anno torna con due giornate dedicate interamente agli iscritti al servizio Prime di Amazon. A partire dalla mezzanotte del 6 ottobre e per tutto il 7 ottobre, gli utenti potranno accedere a offerte imperdibili su una vasta selezione di prodotti, dalle categorie più disparate.

Date e orari dell'evento

L'appuntamento è fissato per il 6 e 7 ottobre: due giorni in cui i clienti Prime potranno approfittare di sconti speciali, errori di prezzo e superofferte. Le promozioni saranno attive a partire dalla mezzanotte del 6 ottobre, con una durata di 48 ore complessive. È importante essere pronti e monitorare le offerte fin dalle prime ore, poiché molte occasioni saranno disponibili in quantità limitata.

Come partecipare e sfruttare le promozioni

Per accedere alle offerte del Prime Day autunnale è necessario essere iscritti a Prime. Chi non lo fosse può attivare un periodo di prova gratuito di 30 giorni, che consente di usufruire di tutti i vantaggi, inclusi spedizioni rapide e gratuite. Durante l'evento, oltre agli sconti sui prodotti, sono previste promo speciali su servizi come Audible, Amazon Music e Kindle Unlimited.

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Le promozioni più interessanti

Tra le offerte più allettanti segnalate per questo Prime Day autunnale spiccano:

2 mesi gratis di Audible, per ascoltare audiolibri e podcast senza limiti;

di Audible, per ascoltare audiolibri e podcast senza limiti; 4 mesi gratis di Amazon Music, per streaming musicale illimitato;

di Amazon Music, per streaming musicale illimitato; 3 mesi gratis di Kindle Unlimited, per leggere milioni di ebook;

di Kindle Unlimited, per leggere milioni di ebook; 80€ di bonus aprendo un conto Buddy, un'opportunità per chi cerca un extra.

Si tratta di vantaggi cumulabili con gli sconti sui prodotti e ideali per chi desidera massimizzare il risparmio.

Consigli per non perdere le occasioni

Per non farsi sfuggire le migliori offerte Prime Day, è consigliabile:

Attivare le notifiche per le offerte flash;

Controllare regolarmente le pagine dei prodotti desiderati;

Utilizzare la lista dei desideri per tenere traccia dei prezzi;

Seguire canali specializzati come @ULTIMAOFFERTA su Telegram, che segnala errori di prezzo e superofferte in tempo reale.

In conclusione, il Prime Day autunnale rappresenta un'occasione imperdibile per anticipare i regali di Natale o semplicemente concedersi qualche sfizio a prezzi ridotti. Che siate alla ricerca di tecnologia, moda, libri o articoli per la casa, le due giornate del 6 e 7 ottobre offriranno sicuramente spunti interessanti. Non resta che prepararsi e tenere d'occhio le promozioni!