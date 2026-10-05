Cerca

Economia Lombardia Milano

Prime Day Autunnale 2024: date, offerte e promozioni da non perdere

Redazione
Condividi:
Prime Day Autunnale 2024: date, offerte e promozioni da non perdere
Notizia in evidenza
Occhio alla notizia
Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale

Il Prime Day autunnale è ormai alle porte: l'evento di shopping più atteso dell'anno torna con due giornate dedicate interamente agli iscritti al servizio Prime di Amazon. A partire dalla mezzanotte del 6 ottobre e per tutto il 7 ottobre, gli utenti potranno accedere a offerte imperdibili su una vasta selezione di prodotti, dalle categorie più disparate.

Date e orari dell'evento

L'appuntamento è fissato per il 6 e 7 ottobre: due giorni in cui i clienti Prime potranno approfittare di sconti speciali, errori di prezzo e superofferte. Le promozioni saranno attive a partire dalla mezzanotte del 6 ottobre, con una durata di 48 ore complessive. È importante essere pronti e monitorare le offerte fin dalle prime ore, poiché molte occasioni saranno disponibili in quantità limitata.

Come partecipare e sfruttare le promozioni

Per accedere alle offerte del Prime Day autunnale è necessario essere iscritti a Prime. Chi non lo fosse può attivare un periodo di prova gratuito di 30 giorni, che consente di usufruire di tutti i vantaggi, inclusi spedizioni rapide e gratuite. Durante l'evento, oltre agli sconti sui prodotti, sono previste promo speciali su servizi come Audible, Amazon Music e Kindle Unlimited.

Le promozioni più interessanti

Tra le offerte più allettanti segnalate per questo Prime Day autunnale spiccano:

  • 2 mesi gratis di Audible, per ascoltare audiolibri e podcast senza limiti;
  • 4 mesi gratis di Amazon Music, per streaming musicale illimitato;
  • 3 mesi gratis di Kindle Unlimited, per leggere milioni di ebook;
  • 80€ di bonus aprendo un conto Buddy, un'opportunità per chi cerca un extra.

Si tratta di vantaggi cumulabili con gli sconti sui prodotti e ideali per chi desidera massimizzare il risparmio.

Consigli per non perdere le occasioni

Per non farsi sfuggire le migliori offerte Prime Day, è consigliabile:

  • Attivare le notifiche per le offerte flash;
  • Controllare regolarmente le pagine dei prodotti desiderati;
  • Utilizzare la lista dei desideri per tenere traccia dei prezzi;
  • Seguire canali specializzati come @ULTIMAOFFERTA su Telegram, che segnala errori di prezzo e superofferte in tempo reale.

In conclusione, il Prime Day autunnale rappresenta un'occasione imperdibile per anticipare i regali di Natale o semplicemente concedersi qualche sfizio a prezzi ridotti. Che siate alla ricerca di tecnologia, moda, libri o articoli per la casa, le due giornate del 6 e 7 ottobre offriranno sicuramente spunti interessanti. Non resta che prepararsi e tenere d'occhio le promozioni!


Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?

Iscriviti ai nostri canali ufficiali:

Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale
Argomenti:
prime autunnale offerte amazon errori prezzo promozioni sconti ottobre audible gratis music kindle unlimited buddy bonus @ultimaofferta

Scritto da Redazione

Leggi altri articoli

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti ai nostri canali Telegram e WhatsApp per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Canale WhatsApp Novità Entra nel Canale

Esplora la categoria Economia

Vedi tutti
Contenuto partner

Il metodo, verificato giorno per giorno

Negli ultimi 30 giorni i modelli statistici di Method Tipster sono stati confermati 4 volte su 8. Oggi sono analizzate 13 partite su 3 competizioni.

Vedi come funziona il metodo →

18+ · contenuti statistici, non consulenza