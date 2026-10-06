Meteo Italia verso una svolta autunnale con due perturbazioni e temperature in calo

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Piogge e temporali aprono una fase più instabile tra il 6 e il 9 ottobre mentre nel fine settimana è atteso un graduale miglioramento

Il tempo sull’Italia si prepara a cambiare. L’indebolimento dell’alta pressione favorirà il passaggio di due perturbazioni, accompagnate da piogge, temporali e una graduale diminuzione delle temperature. Il peggioramento interesserà inizialmente Sardegna e regioni tirreniche, per poi coinvolgere più diffusamente il Centro-Nord e raggiungere il Sud.

La fase più movimentata è prevista tra mercoledì 7 e venerdì 9 ottobre, con precipitazioni localmente intense, venti meridionali in rinforzo e mari mossi. Il calo termico sarà più evidente nelle regioni settentrionali, dove entro venerdì le massime potrebbero fermarsi intorno ai 18-20 gradi.

Martedì 6 ottobre prime piogge tra Sardegna Toscana e Lazio

La giornata di martedì 6 ottobre vedrà un aumento della nuvolosità su buona parte del Paese. Le condizioni più instabili sono attese sulla Sardegna settentrionale, sulla Toscana e sul Lazio, dove le precipitazioni potranno assumere carattere temporalesco.

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Nord con nuvole in aumento e fenomeni irregolari

Al Nord Italia il cielo diventerà progressivamente più nuvoloso, ma le piogge saranno ancora poco organizzate e interesseranno soprattutto i settori alpini. Possibili fenomeni isolati anche sui rilievi emiliani.

Le temperature massime subiranno una lieve flessione, con valori generalmente compresi tra 22 e 24 gradi nelle principali città. I venti tenderanno a disporsi dai quadranti meridionali.

Centro e Sardegna con rovesci localmente intensi

Il peggioramento sarà più evidente tra Sardegna e versante tirrenico centrale. Le piogge raggiungeranno la bassa Toscana e il Lazio, con possibilità di rovesci intensi e temporali.

I venti meridionali contribuiranno a rendere il mar Tirreno mosso. Le massime previste varieranno dai 19 gradi dell’Aquila ai 25 di Firenze, con differenze legate alla copertura nuvolosa e alla distribuzione delle precipitazioni.

Sud e Sicilia con instabilità in aumento

Al Sud aumenteranno le nubi, ma il peggioramento non sarà uniforme. Sono previste piogge irregolari sulla Sicilia interna, mentre in tarda serata alcuni fenomeni potranno raggiungere la Campania settentrionale.

Le temperature massime si manterranno generalmente tra 22 e 26 gradi, con venti deboli e mari perlopiù calmi.

Allerta gialla il 6 ottobre su alcuni settori di Toscana e Lazio

Per martedì 6 ottobre è prevista un’allerta gialla per rischio temporali e idrogeologico su parte della Toscana e del Lazio. Le aree interessate comprendono alcuni bacini costieri e il territorio dei bacini di Roma, oltre a settori della Toscana meridionale e delle isole. L’allerta riguarda quindi zone specifiche, senza estendersi indistintamente all’intero territorio delle due regioni. mappe.protezionecivile.gov.it

Durante i temporali, anche episodi circoscritti possono provocare allagamenti e difficoltà alla circolazione. Per gli spostamenti è opportuno seguire gli aggiornamenti locali e prestare particolare attenzione a sottopassi, corsi d’acqua e tratti stradali soggetti ad accumuli di pioggia.

Mercoledì 7 ottobre arriva la seconda perturbazione

Da mercoledì 7 ottobre una nuova perturbazione atlantica porterà un peggioramento più organizzato. Le prime regioni coinvolte saranno quelle del Nordovest, con piogge in estensione verso il Nordest tra la sera e la notte.

Piogge più diffuse al Nordovest

Piemonte e Liguria saranno tra le aree inizialmente più esposte alle precipitazioni. Nel corso della giornata i fenomeni diventeranno più diffusi e potranno assumere carattere temporalesco anche sulla Lombardia.

Le massime saranno comprese indicativamente tra 16 gradi ad Aosta e 24 a Bologna. I venti meridionali potranno rinforzare, con un aumento del moto ondoso.

Toscana in peggioramento dalla sera

Al Centro e in Sardegna prevarranno inizialmente cieli nuvolosi, senza precipitazioni diffuse di rilievo. Dalla sera il tempo peggiorerà sulla Toscana, dove arriveranno piogge e locali temporali.

Le temperature massime oscilleranno tra 21 gradi a Campobasso e 25 a Roma, Firenze e Pescara. I venti da sud renderanno i mari più agitati, con l’Adriatico previsto molto mosso.

Piogge sparse in Campania e fenomeni deboli su Calabria e Puglia

Un impulso instabile interesserà la Campania, con piogge sparse. Sulla Calabria e sulla Puglia meridionale saranno possibili precipitazioni deboli e intermittenti, mentre sul resto del Sud prevarrà la nuvolosità.

Il richiamo di aria meridionale potrà mantenere temperature ancora elevate in alcune zone. Le massime previste andranno dai 20 gradi di Potenza ai 29 di Palermo: il raffreddamento, dunque, non avverrà contemporaneamente in tutta Italia.

Giovedì 8 ottobre maltempo più esteso e temporali sulle regioni tirreniche

Giovedì 8 ottobre la perturbazione attraverserà gran parte del Paese. Le condizioni più instabili sono attese sulle regioni tirreniche del Centro-Sud, dove potranno svilupparsi temporali localmente intensi.

Al Nordovest le precipitazioni tenderanno a essere meno continue, con possibili pause e schiarite. Tra la sera e la notte è previsto un nuovo peggioramento sul Triveneto e sul basso Tirreno.

I venti di Libeccio e Scirocco potranno soffiare con maggiore intensità, contribuendo a rendere i mari molto mossi. Il passaggio perturbato richiederà attenzione anche lungo le coste e per i collegamenti marittimi.

Venerdì 9 ottobre temperature fino a sei gradi più basse al Nord

Il cambiamento sarà evidente anche sul piano termico. Dopo i valori miti di inizio settimana, tra mercoledì e giovedì è attesa una prima flessione, più marcata nelle aree interessate dalle piogge.

Entro venerdì 9 ottobre, al Nord, il calo potrà raggiungere complessivamente 5-6 gradi rispetto all’inizio della settimana. In città come Torino, Milano e Bologna, le massime potrebbero non superare i 18-20 gradi.

Anche il Centro risentirà della rinfrescata, con valori indicativi intorno ai 21-23 gradi a Roma e Firenze. Al Sud la diminuzione sarà più contenuta e graduale.

Il raffreddamento dipenderà sia dall’arrivo di correnti atlantiche sia dalla minore presenza del sole nelle zone più nuvolose e piovose. Per questo motivo potranno esserci differenze sensibili anche tra località vicine.

Nel fine settimana possibile ritorno dell’alta pressione

Per il fine settimana del 10 e 11 ottobre la tendenza indica un ritorno dell’anticiclone, con un progressivo miglioramento e maggiori schiarite.

Le ultime piogge potrebbero insistere su alcune aree del Sud, mentre altrove il tempo dovrebbe diventare più stabile. Si tratta di una previsione ancora da confermare nei dettagli: posizione e velocità di spostamento della perturbazione determineranno dove resterà l’instabilità e quanto rapidamente tornerà il sole.