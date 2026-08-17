Il “Centro d’arte Raffaello” interviene sul furto dei capolavori di Antonello da Messina: “Necessaria una riflessione sulla custodia delle opere che coinvolga istituzioni culturali pubbliche e private, cittadini e Forze dell’Ordine”
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Articolo segnalato da: Marianna La Barbera
Tempo di lettura: ~2 min
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